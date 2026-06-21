Eloy Room, arquero figura de Curazao en el Mundial: el récord que consiguió y una sentida dedicatoria

El fútbol siempre da revancha y una Copa del Mundo está llena de historias. Eloy Room arquero de Curazao en este Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 pasó de recibir una goleada ante Alemania (7-1) a ser la figura absoluta ante Ecuador (0-0) al punto de alcanzar un récord. Tiene la camiseta de Lionel Messi, tras el encuentro ante La Tri mostró una con una dedicatoria muy emotiva y se quedó con otra que nunca cambiará.

La selección ecuatoriana había perdido su primer partido ante Costa de Marfíl y la selección de la Ola Azul, el país más pequeño de la Copa del Mundo, venía de caer nada menos que 7-1 frente a Alemania. Ecuador hizo todo por llevarse la victoria, pero se topó con una de las mejores actuaciones que se recuerden en esta clase de torneos y de hecho, alcanzó una impresionante marca.

Eloy Room: el arquero con más atajadas en un partido de un Mundial

Si los sudamericanos no se llevaron la victoria fue gracias a su arquero Eloy Room que alcanzó las 15 atajadas durante el partido y así un récord en el Mundial; aunque no lo creía cuando terminó el partido.

“No estaba pensando en eso en el partido. Sabía que había sido un partido movido, con muchas atajadas. Estoy un poco molesto por no tener el récord de Tim Howard, porque él tuvo 16, pero creo que estaba sudando ante la posibilidad de la derrota”, confesó Room una vez finalizado el encuentro. Una de las atajadas de Howard, de Estados Unidos, fue en tiempo suplementario, por lo que el arquero de Curazao sí lo igualó en la marca.

Room tiene 37 años, nació en Países Bajos y fue uno de los “extranjeros” convocados por el entrenador Dick Advocaat para esta primera Copa del Mundo de Curazao. Actualmente juega en la segunda división de Estados Unidos, pero llegó a defender el arco del Columbus Crew y ganó la MLS Cup en 2020.

El arquero de Curazao jugó recientemente un amistoso ante Argentina en Santiago del Estero y cambió camiseta con el capitán de la albiceleste. “El partido con Messi fue muy especial. Cambié camiseta con él y también con Manuel Neuer el partido pasado. Esta camiseta de hoy no la voy a cambiar con nadie. Con estas camisetas ya me doy por satisfecho, es demasiado”, confesó.

Eloy Room, arquero de Curazao, el de más atajadas junto a Tim Howard, en un partido de un Mundial. Foto: Sofascore

La emotiva dedicatoria de Eloy Room en el Mundial 2026:

“Luchamos hasta el último minuto. Conseguir un punto de esta manera para Curazao es absolutamente genial. Todavía tengo que asimilarlo. El partido estuvo lleno de emociones”, declaró Room, que una vez finalizado el encuentro tuvo un gesto muy sensible y honró la memoria de un colega.

“Esto es por vos. Puro amor, Curazao”, decía una remera que exhibió Eloy Room tras el empate sin goles frente a Ecuador. La camiseta tenía la foto y la firma de Jairzinho Pieter, arquero de Curazao que falleció de un infarto en 2019 antes de enfrentar a Haití en la CONCACAF Nations League.

Eloy Room, arquero de Curazao, y una sentida dedicatoria luego del partido ante Ecuador en el Mundial 2026. Foto: AFP

El rey y la reina de Países Bajos visitaron al plantel de Curazao

Después de presenciar el encuentro en el estadio de Kansas City (Estados Unidos), Guillermo y Máxima, acompañados de su hija pequeña, Ariadna, bajaron al vestuario para festejar el punto conseguido por el país más pequeño de los 48 que participan en el Mundial, lo que le da opciones de avanzar a la siguiente fase.

La que fue colonia neerlandesa, situada en el Caribe y con una población de unos 160.000 habitantes, tiene como jefe de Estado al monarca de Países Bajos, que también participa en la Copa del Mundo. Tras saludar al seleccionador, el neerlandés Dick Advocaat, al cuerpo técnico y a los futbolistas curazoleños, los reyes se entremezclaron con ellos y empezaron a bailar con los brazos en alto, según el vídeo distribuido por la selección caribeña.

Royal Celebration with the King and Queen 💙@koninklijkhuis pic.twitter.com/PLLrVoek80 — Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) June 21, 2026