Del milagro con Ghana al drama en Qatar: el invicto de Uruguay ante africanos en el Mundial previo a Cabo Verde

Uruguay juega su futuro en el Mundial 2026 ante un rival inédito, Cabo Verde, buscando un triunfo clave para seguir en la competencia, con la confianza que imprime la actuación en el segundo tiempo ante Arabia Saudita y mirando de reojo el historial, que muestra a los celestes invictos frente a rivales africanos por la Copa del Mundo.

Los antecedentes son bastante recientes. Salvo la breve presencia de Egipto en Italia 1934, la irrupción de África en los mundiales se dio con Marruecos en 1970. Sin embargo, no fue hasta el siglo XXI cuando las selecciones de ese continente se toparon con Uruguay.

Así, el primer enfrentamiento con un equipo africano se registró recién en el Mundial Corea Japón 2002, con el memorable 3-3 frente a Senegal. Y en esa lista, de apenas cinco partidos, figura otro que forma parte de la gran leyenda celeste: el triunfo por penales sobre Ghana el 2 de julio de 2010, que puso al equipo entonces dirigido por Óscar Tabárez entre los cuatro mejores del Mundial de Sudáfrica.

Empate inicial

El duelo del 11 de julio de 2002 contra Senegal en Suwon (Corea del Sur) tiene semejanzas con el 1 a 1 ante Arabia Saudita del lunes pasado, porque en ambos casos el conjunto uruguayo se recuperó de un mal primer tiempo para empatar en el segundo.

Pero aquella vez el inicio fue catastrófico, porque los celestes se fueron al descanso perdiendo 3 a 0 y con la amenaza de una goleada mayor. Para pasar a la segunda ronda solo servía la victoria, por lo cual el técnico Víctor Púa apeló a cambios ofensivos. Mario Regueiro entró ya durante el primer período y al iniciarse el complemento se sumaron Diego Forlán y Richard Morales.

A los pocos segundos, el propio Chengue descontó y Uruguay inició un ataque furioso contra el área de los senegaleses. Después Forlán puso el segundo, mostrando que la reacción celeste iba en serio. El empate llegó a los 88 minutos, un penal convertido por Álvaro Recoba. Y quedó tiempo para que el Chengue se perdiera el cuarto, cabeceando desviado con el arquero vencido. No alcanzó para clasificar, pero fueron los 45 minutos más felices de Uruguay en el Lejano Oriente.

Otra Historia

Ocho años después la historia se escribió de forma muy diferente. El 16 de junio de 2010, en Pretoria por el Mundial de Sudáfrica 2010, Uruguay arrolló a los dueños de casa con un 3 a 0 contundente que abrió todas las puertas de la esperanza. Diego Forlán mostró que era el maestro de la pelota Jabulani, al abrir el tanteador con un golazo desde lejos. El propio Diego puso el segundo, de penal. Y cerró la cuenta Álvaro Palito Pereira con un cabezazo.

La misma Copa del Mundo puso a Uruguay frente a Ghana, el 2 de julio por los cuartos de final en el estadio Soccer City de Johannesburgo. Los ghaneses, con el apoyo de todo el continente como su último representante en aquel Mundial, se pusieron en ventaja a través de Muntari. Forlán, de tiro libre, logró el empate.

Después, una sucesión de emociones llevó al alargue, hasta llegar al instante final tantas veces repetido en videos: un peloteo ante el arco de Fernando Muslera, las manos de Luis Suárez ante el cabezazo de Adiyiah, el gol evitado y la tarjeta roja para Luis. Asamoah Gyan remató el penal, la pelota rebotó en el travesaño y allí terminó el partido. Fueron a los penales, una serie que definió Sebastián Abreu “picando” la pelota para asombro de todos y euforia celeste.

Debut triunfal

El siguiente cruce entre uruguayos y africanos llegó en el primer partido de Rusia 2018, el 15 de junio ante Egipto en Ekaterimburgo. Esa tarde se logró un triunfo angustioso pero valioso y con un dato significativo: fue el primero en un debut mundialista desde el 2 a 0 a Israel en México 1970. Llegó con un cabezazo de Josema Giménez casi en la hora, tras un centro de tiro libre de Carlos Sánchez. Uruguay ganaría su serie con tres victorias y llegaría a cuartos de final.

Ganó, Pero...

El último partido ante africanos tuvo sabor agridulce, porque se derrotó a Ghana por 2 a 0, pero no alcanzó para pasar a la segunda ronda de Qatar 2022, el 2 de diciembre en el estadio Al Janoub.

Empezó mal, con un penal en contra que sin embargo atajó Sergio Rochet: fue el primer penal salvado por un arquero uruguayo en un Mundial. Poco después, Giorgian de Arrascaeta logró un doblete que pareció asegurar la clasificación ya en el primer tiempo. Pero avanzado el segundo período, en el otro encuentro del grupo Corea del Sur se puso en ventaja inesperadamente sobre Portugal. El resultado clasificaba a los asiáticos por tener dos goles más que los celestes, ante la igualdad en la diferencia de gol.

Los minutos finales resultaron dramáticos, con Uruguay al ataque y dos posibles penales, sobre Darwin Núñez y Edinson Cavani, que el árbitro alemán Siebert desestimó, pese a que en el primero hasta lo llamaron del VAR. Las incidencias originaron la airada reacción de varios jugadores (Cavani, por ejemplo, tiró al piso el monitor del VAR), que fueron luego suspendidos por la FIFA.

Rivales de cada continente

Estos fueron los rivales uruguayos en la fase final de la Copa del Mundo, incluyendo el encuentro del lunes ante Arabia Saudita en Estados Unidos.

América del Sur: Argentina (2 veces), Brasil (2), Colombia (2), Perú, Bolivia.

América Central: Costa Rica.

América del Norte: México (2).

Europa: Francia (4), Alemania (4), Suecia (3), Italia (3), Inglaterra (3), Unión Soviética y Rusia (3), Yugoslavia (2), España (2), Escocia (2), Países Bajos (2), Dinamarca (2), Portugal (2), Rumania, Checoslovaquia, Hungría, Austria, Bulgaria, Bélgica.

Asia: Corea del Sur (3), Arabia Saudita (2), Israel.

África: Ghana (2), Senegal, Sudáfrica, Egipto.

Amistosos: siempre afuera

Una curiosidad de la estadística es que Uruguay jamás enfrentó como local a un rival africano, ya sea en mundiales como en otras competencias e incluso en amistosos.

Por la Copa de las Confederaciones, los celestes vencieron a Sudáfrica 4-3 en Ryad 1997 y 2-1 a Nigeria en Salvador de Bahía 2013. El primer amistoso fue un 1-0 ante Marruecos en Casablanca en 1964.

El historial continúa así: 2-1 a Libia en Tripoli (2006), 0-0 con Túnez en Radés (Uruguay ganó por penales, 2006), 2-0 a Egipto en Alejandría (2006), 0-0 con Sudáfrica en Johannesburgo (2007),0-1 con Argelia en Argel (2009), 2-0 a Angola en Lisboa (2010), 1-0 a Marruecos en Agedir (2015), 1-2 con Costa de Marfil en Lens (2024) y 0-0 con Argelia en Turín (2026).