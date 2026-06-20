Marcelo Bielsa: las cualidades de De la Cruz y Ugarte y el "lugar extraordinario" donde concentra Uruguay

Enviados a Miami, Estados Unidos

Marcelo Bielsa, entrenador de la selección de Uruguay, habló este sábado en conferencia de prensa en el Hard Rock Stadium de Miami, donde el domingo la Celeste enfrentará a la selección de Cabo Verde en lo que será su segunda presentación en el Grupo H del Mundial 2026.

Luego de lo que fue el empate 1-1 del lunes 15 de junio con Arabia Saudita, también en Miami, el técnico rosarino de 70 años atendió a los medios de comunicación en la antesala de un encuentro clave para las aspiraciones de la selección uruguaya en esta Copa del Mundo ya que ganar le significará acercarse a la ronda de los dieciseisavos de final.

Al ser consultado acerca de cuál será la formación titular de la Celeste, el entrenador dijo: "Los entrenadores deberíamos dar la formación de manera, entre comillas, obligatoria. Un día se me ocurrió decir la formación en Bilbao y fui muy criticado porque eso era otorgarle una ventaja al rival. A partir de ahí siempre contesto lo mismo: prefiero dársela a los jugadores antes y, para no mentir, ya la saben".

Ante la pregunta de Ovación sobre los beneficios que le pueden dar Manuel Ugarte y Nicolás De la Cruz a la Celeste, Bielsa contestó: "Uno juega de contención y otro juega de volante mixto u ofensivo, las características de cada uno responden e ilustran la pregunta. Manuel es un jugador que recupera muchos balones, es ágil, moderno para interpretar el puesto y rápido, y De la Cruz es un jugador creativo, que puede prescindir de la gambeta para construir juego ofensivo, con muy buena media distancia y mucho carácter al igual que Manuel".

En referencia al sitio que eligió Uruguay para concentrar en Playa del Carmen, el técnico solo tuvo elogios: "No podíamos imaginar un lugar mejor, no solo por las instalaciones sino por la disponibilidad que tienen los que allí trabajan y los que conducen, que son muy generosos con nuestras necesidades. El lugar es extraordinario, no podíamos haber elegido un lugar mejor. No tiene nada que ver en qué país queda, me refiero a lo que ofrece ese lugar y a la gente que lo gestiona".

También dejó halagos para los hinchas uruguayos que dijeron presente en el debut: "Fue asombrosa la cantidad de gente, que fue muy generosa con el equipo".

Marcelo Bielsa: "Un jugador que participa en la Copa del Mundo no necesita motivación"

Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay, en el partido ante Arabia Saudita por el Mundial 2026. Foto: AFP

La última interrogante de la conferencia hizo mención a las diferentes críticas que ha recibido Darwin Núñez y a si ha mantenido alguna charla con el delantero buscando generarle motivación. Al respecto, Bielsa acotó: "Cualquier jugador que participa en la Copa del Mundo no necesita motivación porque la repercusión, dimensión y la majestuosidad que tiene un torneo de este nivel pone a todo aquel que participa en un grado de entusiasmo muy grande y justificado".