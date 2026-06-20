Uruguay volvió a Miami: el recibimiento de los hinchas y el intercambio con los futbolistas de la Celeste

La selección uruguaya ya se encuentra en Miami para afrontar un partido decisivo en el Mundial 2026. Tal como establece el protocolo de la FIFA, la delegación celeste viajó desde Playa del Carmen hacia la ciudad estadounidense con más de 24 horas de anticipación al encuentro de este domingo frente a Cabo Verde.

El arribo del equipo se desarrolló con total normalidad y, una vez instalados en el hotel de concentración, los futbolistas fueron recibidos por decenas de hinchas uruguayos que se acercaron para alentarlos. Entre cánticos, banderas y camisetas celestes, varios jugadores se detuvieron para firmar autógrafos y tomarse fotografías con los simpatizantes.

Es un regreso especial para Uruguay, ya que Miami fue también la sede de su estreno en la Copa del Mundo y quedó demostrado que la Celeste juega de local con más de 20 mil uruguayos que dijeron presentes ante Arabia Saudita y lo harán nuevamente frente a Cabo Verde.

La ciudad de Florida volverá a ser escenario de un partido de enorme trascendencia para el equipo de Marcelo Bielsa, que necesita ganar para llegar con grandes posibilidades de disputar los primeros puestos del grupo ante España en la última fecha del Grupo H.

👉 Firmas de autógrafos, fotos y mensajes de aliento.



⚽️ Así recibieron los uruguayos a los jugadores de la selección en Miami.



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El encuentro se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, uno de los escenarios más imponentes del Mundial y con capacidad para más de 65.000 espectadores.

Además del desafío deportivo, el clima aparece como un factor a tener en cuenta. Miami viene registrando jornadas de intenso calor y elevada humedad, con temperaturas cercanas a los 30 y 32 grados, condiciones que ya han generado debate durante esta Copa del Mundo por el desgaste físico que representan para futbolistas e hinchas.

En ese contexto, la Celeste afrontará una verdadera final ante una selección de Cabo Verde que llega con la ilusión de seguir haciendo historia en su primera participación mundialista. Uruguay, por su parte, buscará imponer su jerarquía y dar un paso fundamental hacia los dieciseisavos de final.

El posible 11 titular de Uruguay ante Cabo Verde

Los 10 que están asegurados para ser titulares: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Matías Oliveira, Juan Manuel Sanabria; Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, la duda de Manuel Ugarte o Nicolás de la Cruz, si juega Ugarte lo hará como tapón, mientras que si juega De la Cruz será como interior por izquierda y Bentancur quedaría como volante más retrasado; Agustín Canobio como extremo derecho, Maxi Araujo por izquierda y Federico Viñas como centro delantero.