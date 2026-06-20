Paraguay tuvo ante Turquía el tercer menor registro de posesión del Mundial en los últimos 60 años, pero ganó

La selección de Paraguay logró una trabajada victoria 1-0 frente a Turquía en el marco de la segunda fecha del grupo D del Mundial 2026 y continúa con chances de avanzar a los dieciseisavos de final. Durante gran parte del compromiso relegó la posesión de la pelota y su juego se basó en la eficacia defensiva tras haber logrado la ventaja a los dos minutos de juego con un remate potente de Matías Galarza Fonda.

De acuerdo a los datos obtenidos por Sofascore, los dirigidos por Gustavo Alfaro registraron un 21% de posesión, el tercer menor registro en un Mundial desde la edición de 1966 en adelante.

Matías Galarza celebra el gol con el que Paraguay se impuso ante Turquía en el Mundial 2026. Foto: AFP.

Comparte el puesto con otras tres selecciones: la de Islandia en el 1-1 frente a Argentina por el Mundial de Rusia 2018, la de Qatar en el 6-0 sufrido contra el anfitrión Canadá en la actual Copa del Mundo y la de Rusia en la igualdad 1-1 ante España en el marco del Mundial 2018.

En el puesto número 1 están Costa Rica y Japón con un 18%. En el primer caso, registró esa posesión en la goleada 7-0 que sufrió frente a España por el Mundial de Qatar 2022. En esa misma edición, los nipones tuvieron un 18% en la victoria 2-1 contra España.

Gustavo Alfaro: "No tenía duda de la actitud de los jugadores para afrontar el partido"

Gustavo Alfaro, director técnico de la selección de Paraguay. Foto: AFP.

"De lo que no tenía duda era de la actitud de los jugadores para afrontar el partido (...) fueron con determinación y un coraje tremendo", dijo Alfaro en la conferencia de prensa posterior al encuentro disputado en el Estadio de la Bahía de San Francisco, en Santa Clara.

Si bien se trataba de un partido que se les hizo muy cuesta arriba y del que "no había mañana" ni para el rival ni para el propio equipo porque el que perdía quedaba eliminado del Mundial, Alfaro resaltó la semana tan complicada de los jugadores para imponerse por la mínima ante los turcos.

También quiso mostrar su apoyo a Miguel Almirón ante la expulsión tras taparse la boca para hablarle al rival. "Fue un acto reflejo, a veces pasa en el fragor de la lucha y las discusiones", argumentó.

También ponderó el esfuerzo que viene realizando la Albirroja: "Puede que perdamos más veces de las que ganemos, pero la entrega nunca va a estar en discusión, hay que defender a estos jugadores".

Y cerró: "Ahora no es que vamos a hacer historia, pero ojalá sea linda porque venimos detrás de una ilusión que construimos con mucho sentimiento de pertenencia que tienen los jugadores".

Con información de EFE.

