Dónde ver España vs. Arabia Saudita en vivo por el Mundial 2026: hora del partido y canales que lo transmiten

España y Arabia Saudita jugarán el domingo 21 de junio de 2026 a la hora 13:00 por el Grupo H del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium, ubicado en Atlanta, Estados Unidos.

La selección española llegará tras igualar 0-0 con Cabo Verde en su presentación más reciente, un partido sin goles en el que Pedri recibió amarilla. Arabia Saudita, por su parte, viene de empatar 1-1 ante Uruguay y afrontará el cruce con la necesidad de sumar para acomodarse en la zona.

Dónde ver el partido entre España y Arabia Saudita

El encuentro podrá seguirse por DSports en televisión por cable, a través de DGO en streaming y también por Paramount+, plataforma que transmitirá los 104 partidos del certamen en el territorio uruguayo. Las otras alternativas son DAZN, Flow y AUF.TV.

Cómo llegan España y Arabia Saudita al partido

En el historial de enfrentamientos entre ambas selecciones, los antecedentes favorecen por completo a España: se midieron tres veces, con tres triunfos españoles. Ese dato marca una tendencia clara para la previa, aunque el contexto de una Copa del Mundo suele exigir una lectura más prudente, sobre todo, teniendo el sorpresivo empate español en el inicio del torneo.

España buscará abrir su camino al gol en este Mundial tras el 0-0 ante Cabo Verde, mientras que Arabia Saudita le robó un punto a Uruguay con gol de Abudelah Al-Amri y una actuación superlativa del arquero Mohammed Alowais. Sus respectivos empates las obligan a entrar a la cancha el domingo con la obligación de sumar en un grupo que puede definirse por detalles.

Salem Al-Dawsari, futbolista de Arabia Saudita, corriendo con la pelota durante el partido con Uruguay en el campeonato Mundial 2026. Foto: Patricia De Melo Morerira/AFP

España compite en la UEFA y llega con el peso de una historia grande: fue campeona del mundo en 2010 y construyó una etapa inolvidable entre 2008 y 2012, cuando dominó Europa y el planeta con una generación emblemática. Además, suma cuatro Eurocopas, incluidas las de 1964, 2008, 2012 y 2024, por lo que, al igual que en 2010, llega como campeona europea.

Lamine Yamal, futbolista español, durante el primer partido de España en el campeonato Mundial 2026. Foto: Buda Mendes

Arabia Saudita, representante de la AFC, es una de las selecciones con más recorrido del fútbol asiático. Su punto más alto en Mundiales fue la clasificación a octavos de final en 1994, y a lo largo de su historia se consolidó como un equipo competitivo en su región, habituado a pelear por plazas mundialistas y protagonista en torneos continentales.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.