Sin apoyos, retiran aditivo sobre prisión domiciliaria para mayores de 65 años y Perrone lo vuelve a presentar

El aditivo que había presentado el diputado colorado Juan Martín Jorge —perteneciente a Vamos Uruguay, sector liderado por el senador Pedro Bordaberry—, para habilitar la prisión domiciliaria a personas mayores de 65 años cuyo proceso penal hubiera iniciado hace más de 30 años, fue retirado por la bancada del sector, según informaron fuentes parlamentarias a El País y de lo que dio cuenta el semanario Búsqueda.

La propuesta generó cuestionamientos dentro del Partido Colorado, incluido en Unir para Crecer, comandado por el senador Andrés Ojeda, y en el propio sector de Bordaberry.

Legisladores señalaron que no hubo una coordinación sectorial para presentar el aditivo y argumentaron que la Rendición de Cuentas no era la instancia adecuada para tratarlo.

Esto último también fue señalado por diputados del Partido Nacional, donde tampoco había una postura común clara al respecto, al igual que en Cabildo Abierto.

El texto de la propuesta establecía que “la solicitud se presentará ante el juez competente, acompañada de la documentación que acredite la edad del solicitante”, a partir de lo cual la Fiscalía controlará “si se dan los presupuestos respecto a la edad exigida para otorgarla y la antigüedad de inicio de consumación del hecho”.

Previo a que se retirara el aditivo, el diputado Jorge había dicho a El País que estaban “aprovechando esta instancia para que sea un tratamiento del tema ahora y no dilatarlo más, cosa que todo el mundo evite meterse en temas difíciles”.

A mediados de 2025, fue el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, actual presidente de la cámara, que presentó un proyecto de ley para brindar prisión domiciliaria a personas mayores de 70 años, con especial énfasis en aquellos casos de detenciones por hechos acaecidos antes de la última dictadura militar.

Por entonces, el propio Perrone cuestionó el planteo: “¿Alguna muestra más de que el PN hizo de todo para destruir a Cabildo? No apoyaron el proyecto de Cabildo siendo gobierno y con mayorías parlamentarias, ahora vienen con esta demagogia sin ser gobierno y sin mayorías, sabiendo que no va a salir”.

Pese a que la propuesta parecía estar destinada a no ser tratada, en la tarde de este martes el diputado cabildante optó por tomar como propia la iniciativa y presentarla como propia para que sea sometida a votación.

"Faltaron huevos. Los propios redactores del artículo de prisión domiciliaria decidieron retirarlo, nosotros decidimos presentarlo. ¿Votarán?", escribió en su cuenta de la red social X Perrone.