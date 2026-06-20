Alemania 0-0 Costa de Marfil por el Mundial 2026 en vivo: los dos ganaron en el debut y van por la clasificación

La segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026 presenta un atractivo duelo entre Alemania y Costa de Marfil. El encuentro se disputará este viernes en el estadio de Kansas y puede empezar a definir el futuro de ambos seleccionados en la Copa del Mundo.

Alemania llega con la confianza por las nubes luego de un estreno arrollador. El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann goleó 7-1 a Curazao y dejó una gran imagen colectiva, confirmando por qué aparece en la previa como uno de los principales candidatos al título.

Su poder ofensivo, la intensidad para recuperar el balón y la jerarquía de sus futbolistas fueron demasiado para su rival en el debut.

Del otro lado estará una Costa de Marfil que también comenzó el torneo con el pie derecho. Los africanos derrotaron 1-0 a Ecuador en un partido muy parejo y dieron un paso importante en la lucha por la clasificación.

Emerse Faé, el director técnico de Costa de Marfil hizo varios cambios con respecto al debut pensando en cuidar jugadores pensando en la última fecha ante Curazao, los africanos saben que pase lo que pase frente a Alemania, si ganan en la última clasifican a la siguiente fase.

Para Alemania, una victoria significará asegurar prácticamente el pasaje a la siguiente fase e incluso quedar muy cerca de garantizar el primer puesto del grupo. Costa de Marfil, en tanto, sabe que un resultado positivo la dejaría en una posición inmejorable para sellar la clasificación en la última jornada ante Curazao.

Costa de Marfil esta disputando su cuarta Copa del Mundo, en las tres anteriores participaciones nunca pudo avanzar de fase de grupos, los africanos quedaron bien encaminados a lograr algo histórico luego del debut con victoria ante Ecuador y además saben que aún resta el partido contra Curazao.

TORONTO (United States), 20/06/2026.- Yan Diomande of Ivory Coast in action during the FIFA World Cup 2026 group stage match Germany against Ivory Coast, in Toronto, Canada, 20 June 2026. (Costa de Marfil, Alemania) EFE/EPA/EDUARDO LIMA EDUARDO LIMA/EFE

Primer tiempo:

A los 21 minutos de juego llegó la primera emoción del encuentro con un tanto de Alemania con gol de cabeza de Pavlovic pero fue invalidado por infracción sobre el golero africano Fofana.

Hora: 17:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+. Canal 5 y Antel TV.

Árbitro: Juan Gabriel Benitez (Paraguay).

Asistentes: Eduardo Cardozo y Milciades Saldivar (Paraguay).

Cuarto: Khalid Alturais (Arabia Saudita).

VAR: Antonio Garcia (Uruguay) e Guillermo Pacheco (México)