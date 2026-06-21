Los más altos y los más jóvenes: cómo son las estaturas, edades y pesos de la selección de Uruguay vs la de Cabo Verde

Por Tomás Piriz

Uruguay se enfrenta este domingo a Cabo Verde en su segunda participación en el Mundial 2026, tras empatar con Arabia Saudita. Cabo Verde viene de empatar contra España. El seleccionado europeo se enfrentará este domingo contra Arabia Saudita a las 13:00.

Si bien los equipos definitivos se darán a conocer este domingo, en este interactivo podés comparar las edades, estaturas, pesos y clubes en los que juegan de los dos seleccionados.

Son planteles muy parejos en lo físico: la diferencia de altura promedio (0,4 cm) y peso (0,8 kg) es prácticamente nula. El plantel de Cabo Verde es, en promedio, 1,2 años más veterano. Los jugadores más jóvenes son los caboverdianos Wagner Pina y Sidny Lopes Cabral, ambos de 23 años. En Uruguay el jugador más joven es Facundo Pellistri, de 24 años.

Un jugador de Cabo Verde supera en altura al uruguayo Ronald Araújo -que aún no se sabe si estará para este partido-, se trata de Kelvin Pires de 193 cm.