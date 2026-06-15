Uruguay vs Arabia Saudita: compará las edades, estaturas y pesos de los que se cruzan en la cancha

Por Tomás Píriz

Uruguay se enfrenta a la selección de Arabia Saudita en el primer partido del Mundial 2026. Las dos selecciones llegan para disputarse los primeros puntos al Hard Rocks Stadium de Miami. En este interactivo podés comparar las edades, la estatura y el peso de los que se cruzarán en el campo de juego.

Uruguay tiene al jugador de mayor edad, Fernando Muslera, con 39 años, que es también el más alto de la selección (190 cm), aunque en Arabia hay un jugador que lo supera en altura: Mohamed Kanno con 192 cm. En Arabia el más veterano es Ahmed Al-Kassar de 35 años.

El más joven del campo es Musab Al-Juwayr con 22 años y lo sigue M. Abu Al-Shamat de 23 años. El más joven de Uruguay es Facundo Pellistri con 24 años. El promedio de edades de ambas rivalidades es idéntico: está en 28 años.

En cuanto a la estatura, el promedio del seleccionado uruguayo está en 181,3 cm mientras que los sauditas marcan 178,3 cm.

El que registra mayor peso es el saudí Nawaf Al-Aqidi con 85 kg y lo sigue Fernando Muslera con 84 kg: ambos son arqueros.

Uruguay vs Arabia Saudita · Mundial 2026 Ordenar por Posición Más altos Más jóvenes Mayor peso

Fuente: Sofascore y Forza Football.