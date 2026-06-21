Uruguay por una victoria impostergable: los fundamentos de los cambios de Bielsa y el futuro en el Mundial

Uruguay afrontará hoy un partido de enorme trascendencia en el Grupo H del Mundial 2026. La Celeste se enfrentará a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami desde la hora 19:00 con la necesidad de conseguir su primera victoria en el torneo después del empate en la primera jornada.

La importancia del encuentro es extrema por varios motivos. En primer lugar, porque el equipo de Marcelo Bielsa no pudo ganar en el debut y dejó puntos importantes en el camino. En segundo término, porque Cabo Verde aparece, al menos en los papeles, como el rival más "accesible" del grupo. Y, además, porque en la tercera fecha Uruguay deberá medirse con España, la selección de mayor jerarquía de la serie, el próximo 26 de junio en Guadalajara.

Todo hace indicar que Cabo Verde planteará un partido de resistencia. El conjunto africano apostaría por un bloque bajo, con dos líneas muy juntas en defensa y pocos metros entre ambas, generando una gran densidad de futbolistas cerca de su área. Ese contexto obligará a Uruguay a tener paciencia, movilidad y creatividad para encontrar espacios.

Por eso, marcar un gol en los primeros minutos aparece como el escenario ideal para la Celeste, ya que obligaría a su rival a adelantar líneas y modificar un planteamiento que promete ser conservador.

En ese contexto se explica una de las variantes que ensayó Bielsa durante las últimas prácticas en Playa del Carmen. Nicolás de la Cruz alternó en el equipo titular con Manuel Ugarte y podría ser la gran novedad de la formación celeste hoy.

Su ingreso le permitiría a Uruguay presentar una versión más ofensiva. Rodrigo Bentancur pasaría a desempeñarse como volante más retrasado, mientras que Federico Valverde jugaría como interior por derecha y De la Cruz como interior por la izquierda.

Nicolás de la Cruz en el partido entre Uruguay y Arabia Saudita. Foto: AFP

La apuesta tiene varias razones. Tanto Valverde como De la Cruz tienen un remate de media distancia que puede convertirse en una llave para romper un partido cerrado. También cuentan con capacidad como para filtrar pases hacia Federico Viñas y tienen condiciones para desequilibrar en espacios reducidos mediante la gambeta y la conducción de pelota.

La idea es potenciar el carril central y no depender exclusivamente de las bandas, donde Agustín Canobbio y Maximiliano Araújo aportan profundidad, centros y también desbordes.

Juan Manuel Sanabria en la selección uruguaya. Foto: Uruguay.

Más allá de la posible modificación en la mitad de la cancha, el resto del equipo mantendría las variantes que mejoraron la imagen de Uruguay en el segundo tiempo del debut. Canobbio y Juan Manuel Sanabria le dieron mayor dinámica y agresividad ofensiva al conjunto de Bielsa, que buscará desde el inicio instalarse en campo rival y asumir el protagonismo con una posesión de pelota que se presume será ampliamente favorable.

En un grupo en el que los dos primeros cruces comenzaron con empates y mantienen la máxima paridad, Uruguay sabe que ante Cabo Verde se juega mucho más que tres puntos: se juega buena parte de sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Agustin Canobbio durante el partido de Uruguay contra Arabia Saudita en el Mundial 2026. Foto: EFE

Uruguay vs. Cabo Verde

Estadio: Hard Rock Stadium de Miami

Hora: 19:00

Televisa: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Disney+, Paramount+

Árbitro: Espen Eskas (Noruega)

Asistentes: Jan Erik Engan (Noruega) e Isaak Bashevkin (Noruega)

Cuarto árbitro: Tori Penso (Estados Unidos)

Quinto árbitro: Brooke Mayo (Estados Unidos)

VAR: Willy Delajod (Francia), Jerome Brisard (Francia) y Dennis Higler (Nueva Zelanda)

Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Nicolás de la Cruz; Agustín Canobbio, Federico Viñas, Maximiliano Araújo

D.T. Marcelo Bielsa

Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina, Jovane Cabral, Jamiro Monteiro, Laros Duarte; Ryan Mendes, Livramento

D.T. Bubista