Messi falló un penal en el Mundial 2026: la última vez que erró y el dato que ilusiona a Argentina

Como en las últimas Copa del Mundo, gran parte de la atención se la lleva Lionel Messi. Los focos sobre el capitán de la selección de Argentina aumentaron luego de ser campeón del Mundial de Qatar 2022 y en este de Canadá, México y Estados Unidos 2026 aumentaron luego de que el jugador del Inter Miami anotara un hat-trick en el estreno para intentar superar el récord un nuevo récord. En el partido ante Austria, tuvo una oportunidad inmejorable, pero falló, aunque eso trae buenos recuerdos a los argentinos.

El primer partido de la selección que dirige Lionel Scaloni en este Mundial cumplió con las expectativas, fue 3-0 frente a Argelia y los tres goles los anotó Messi que, de esa manera, igualó a Miroslav Klose (alemán, ya retirado) como el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo. Con dos partidos más por la fase de grupos, ante rivales, en teoría, la ilusión de que pudiera superar ese récord comenzó a crecer.

Y la posibilidad no tardó en llegar. En apenas tres minutos del partido frente a Austria por la segunda fecha, Lautaro Martínez recibió dentro del área y fue derribado por dos defensores austríacos. El árbitro en primera instancia no pitó la pena máxima, pero cambió su decisión luego de volver a ver la jugada en el VAR.

Messi estaba a un gol de superar a Klose y convertirse en el máximo goleador de los mundiales y tenía un penal a su favor. Pero falló. El capitán de Argentina eligió el mismo palo que el arquero, intentó esquinar demasiado su remate y la pelota se fue afuera.

¡¡NO, LEO!! MESSI LA CRUZÓ DE MÁS Y FALLÓ EL PENAL VS. AUSTRIA.



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Cuándo fue la última vez que Messi falló un penal y por qué ilusiona a Argentina:

El último penal fallado por Lionel Messi en un Mundial fue en el pasado y también en fase de grupos. En la victoria 2-0 de Argentina frente a Polonia, el capitán de la albiceleste no pudo con Wojciech Szczesny y ese es el último penal fallado en la selección. Luego convirtió ante Países Bajos, Croacia y frente a Francia en la final.

Seguro los hinchas argentinos hubieran preferido que anotara, de hecho lo logró a poco de terminar la primera parte, pero que haya fallado un penal otra vez en fase de grupos los ilusiona por la coincidencia por Qatar 2022 y las ganas de volver a ser campeones del mundo.

El gol de Messi para el récord llegó a los 38 minutos luego de una gran diagonal de Thiago Almada y una buena asistencia de Facundo Medina que había trepado por banda izquierda. El capitán de Argentina abrió el pie zurdo y conectó con la pelota con mucha clase para vencer el arquero entrando al área.