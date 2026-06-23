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El País Ovación Mundial

Remada Vikinga: la tradición nórdica con la que Noruega celebró su clasificación a la siguiente ronda del Mundial

Comenzó en los partidos de esta selección, pero los hinchas llevaron la coreografía a las estaciones de tren, escaleras mecánicas, e incluso en el metro de Nueva York.

El País
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23/06/2026, 08:32
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Haaland en la celebración nórdica de Noruega al clasificar a 16avos de final.
Haaland en la celebración nórdica de Noruega al clasificar a 16avos de final.
Foto: AFP.

Noruega, con doblete de Erling Haaland, consiguió este martes la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras vencer por 3-2 a Senegal en Nueva Jersey. Con el pase a la siguiente ronda ya asegurado, los futbolistas celebraron junto a sus hinchas con una canción tradicional inspirada en la herencia histórica del país nórdico. Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente.

El plantel noruego se sentó sobre el campo de juego, con Haaland a la cabeza de la formación y frente a los hinchas noruegos ubicados en las tribunas. Delante de ellos apareció el capitán Martin Ødegaard, encargado de conducir la celebración.

Con un mazo en una mano y un tambor, el mediocampista marcó el inicio del festejo. Primero golpeó dos veces el instrumento y recibió la respuesta de sus compañeros que, a la vez, comenzaron a mover los brazos simulando la acción de remar. Tras una breve pausa, Ødegaard convocó a los hinchas para que se sumaran a la secuencia desde las tribunas.

Cuando el capitán retomó el ritmo, jugadores y aficionados respondieron al unísono. La coreografía se fue acelerando durante varios segundos hasta desembocar en una celebración general, con los futbolistas de pie y el público acompañando desde las gradas.

La ceremonia es conocida como "Viking Row" (Remada Vikinga). Está inspirada en los orígenes vikingos de Noruega y reproduce el movimiento de los remeros que impulsaban las embarcaciones.

Comenzó en los partidos de esta selección, pero los hinchas llevaron esta coreografía a las estaciones de tren, escaleras eléctricas, e incluso en el metro de Nueva York.

En esta oportunidad, la celebración se dio luego de que el conjunto dirigido por Ståle Solbakken venciera a Senegal. La victoria le aseguró la clasificación a los 16avos de final. El triunfo por la segunda fecha del Grupo I tuvo nuevamente a Haaland como protagonista. El delantero hizo dos goles y alcanzó los cuatro tantos en apenas dos partidos disputados en la Copa del Mundo.

En base a La Nación / GDA.

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