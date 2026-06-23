Remada Vikinga: la tradición nórdica con la que Noruega celebró su clasificación a la siguiente ronda del Mundial

Noruega, con doblete de Erling Haaland, consiguió este martes la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras vencer por 3-2 a Senegal en Nueva Jersey. Con el pase a la siguiente ronda ya asegurado, los futbolistas celebraron junto a sus hinchas con una canción tradicional inspirada en la herencia histórica del país nórdico. Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente.

LA LOCURA DE NORUEGA



Los jugadores y los hinchas celebraron juntos la clasificación a la siguiente ronda del #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/1viADEbqtK — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

El plantel noruego se sentó sobre el campo de juego, con Haaland a la cabeza de la formación y frente a los hinchas noruegos ubicados en las tribunas. Delante de ellos apareció el capitán Martin Ødegaard, encargado de conducir la celebración.

Con un mazo en una mano y un tambor, el mediocampista marcó el inicio del festejo. Primero golpeó dos veces el instrumento y recibió la respuesta de sus compañeros que, a la vez, comenzaron a mover los brazos simulando la acción de remar. Tras una breve pausa, Ødegaard convocó a los hinchas para que se sumaran a la secuencia desde las tribunas.

Cuando el capitán retomó el ritmo, jugadores y aficionados respondieron al unísono. La coreografía se fue acelerando durante varios segundos hasta desembocar en una celebración general, con los futbolistas de pie y el público acompañando desde las gradas.

La ceremonia es conocida como "Viking Row" (Remada Vikinga). Está inspirada en los orígenes vikingos de Noruega y reproduce el movimiento de los remeros que impulsaban las embarcaciones.

Comenzó en los partidos de esta selección, pero los hinchas llevaron esta coreografía a las estaciones de tren, escaleras eléctricas, e incluso en el metro de Nueva York.

Imagine you are heading to Times Square NYC to see “Les Miserables” and you stumble into this … #Norway play #Senegal tomorrow at MetLife Stadium pic.twitter.com/JpG9VRRehT — Maximiliano Bretos (@MaxBretosSports) June 22, 2026

En esta oportunidad, la celebración se dio luego de que el conjunto dirigido por Ståle Solbakken venciera a Senegal. La victoria le aseguró la clasificación a los 16avos de final. El triunfo por la segunda fecha del Grupo I tuvo nuevamente a Haaland como protagonista. El delantero hizo dos goles y alcanzó los cuatro tantos en apenas dos partidos disputados en la Copa del Mundo.

En base a La Nación / GDA.