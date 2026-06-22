Noruega vs. Senegal en vivo por el Mundial 2026: Haaland de un lado y Sadio Mané del otro juegan por el grupo I
Otro cruce entre europeos y africanos, esta vez por el grupo I. Noruega viene de ganarle 4-1 a Irak en su estreno, mientras que Senegal cayó ante Francia por 3-1.
Noruega
Día: lunes 22 de junio
Hora: 21:00
Estadio: MetLife Stadium (Nueva Jersey)
TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.
Árbitro: Wilton Sampaio (BRA).
Asistentes: Bruno Pires y Bruno Boschilia (BRA).
VAR: Rodolpho Toski (BRA).
Noruega. Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Oscar Bobb, Sander Berge, Martin Odegaard, Antonio Nusa; Erling Haaland y Alexander Sorloth.
D.T. Stale Solbakken.
Senegal. Edouard Mendy; Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Pape Gueye Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara; Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Sadio Mané.
D.T. Pape Thiaw.
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