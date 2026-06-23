España suspende su entrenamiento previo a enfrentar a Uruguay por el Mundial: alerta por tormentas y tornado

Previo al partido definitivo en el que Uruguay buscará su pase a la siguiente fase del Mundial 2026 frente a España, la Roja tuvo que suspender su entrenamiento. La sesión llevada a cabo en la Baylor School de Chattanooga (Tennessee), apenas duró 15 minutos antes de que una alerta por tormenta eléctrica y posible tornado les obligara a terminarla. Era el primer entrenamiento de España luego de vencer en la tarde de este domingo a Arabia Saudita por 4 a 0.

El aviso se transmitió a través de un mensaje del Servicio Nacional Meteorológico que emitió una alerta sonora en todos los teléfonos móviles: "Advertencia de tormenta eléctrica severa en vigor para esta zona... Posibilidad de vientos destructivos de 128 km/h", decía el anuncio.

"¡Permanezca alerta ante la posible formación de un tornado! Los tornados pueden desarrollarse rápidamente a partir de tormentas eléctricas severas", añadía, cinco minutos antes de que la selección española abandonara el gimnasio para entrar en el terreno de juego.

Los jugadores pudieron completar los 15 minutos abiertos a la prensa. Justo después empezó a llover con mucha intensidad y regresaron al gimnasio. "Siguiendo el protocolo de seguridad sobre tormentas de Estados Unidos (el entrenamiento) se ha trasladado al gimnasio... Los jugadores y el personal deben resguardarse en los vestuarios si se detectan rayos a una distancia de 16 km", señaló el servicio de prensa español.

Celebraciones en la selección española: lideran el grupo de Uruguay

Antes de cancelar la práctica sobre el césped por el problema climático, los jugadores tuvieron tiempo de homenajear a Rodri y Mikel Merino, futbolistas que cumplían 30 años esta misma jornada, y al seleccionador Luis de la Fuente, que el domingo cumplió 65. Los tres se sometieron al tradicional pasillo que se realiza a los jugadores el día de su aniversario al inicio del entrenamiento.

Tras la goleada conseguida ante Arabia Saudita, España tiene cuatro puntos, mientras que Uruguay, su próximo rival, el viernes en Guadalajara, tiene dos, los mismos que Cabo Verde. Los saudíes cierran el grupo con una unidad.

"Lo celebré de manera íntima, hoy haremos algo todo el equipo con Merino y Rodri", comentó sobre su cumpleaños Luis De la Fuente a AFP horas antes del entrenamiento en un almuerzo con la prensa en el que también participó el presidente de la Federación Española Rafael Louzán.

En el entrenamiento, la única ausencia fue la del lesionado Víctor Muñoz, que aún se encuentra en recuperación. Los otros 25 jugadores disponibles se dividieron, como es tradición en la Roja, en dos grupos para jugar al "monito" -juego de pases con dos futbolistas en el medio intentando recuperar la pelota-. Lamine Yamal, que el domingo estrenó en las redes de este Mundial, con el tanto que abrió el marcador ante Arabia Saudita, formó parte del grupo con normalidad.

Con información de AFP