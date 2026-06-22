Vozinha tras el empate de Cabo Verde ante Uruguay: "Estamos aquí para competir ante cualquier rival"

El conjunto africano volvió a sorprender en la Copa del Mundo y sumó un nuevo resultado positivo luego de igualar en su debut frente a España. Con dos empates ante dos selecciones campeonas del mundo, Cabo Verde llega con chances de clasificar a dieciseisavos a la última fecha de la fase de grupos.

Aunque Uruguay dominó buena parte del encuentro, Vozinha prácticamente no tuvo trabajo bajo los tres palos y terminó sin registrar atajadas. Sin embargo, valorizó el esfuerzo colectivo del equipo para rescatar un punto que puede ser decisivo en la pelea para pasar a dieciseisavos de final.

“Nosotros estamos aquí para competir; respetamos a otros adversarios; trabajamos muy bien todos los días y vamos a seguir trabajando para competir contra cualquier rival”, aseguró el arquero tras el encuentro disputado en Miami.

Las declaraciones de Vozinha reflejan la mentalidad con la que Cabo Verde afronta su histórica participación en el Mundial 2026. Pese a ser debutante, el conjunto africano ha demostrado que puede competir de igual a igual frente a selecciones con mucha más trayectoria internacional.

Sus palabras sintetizan el espíritu de una selección que ha logrado compensar las diferencias de historia y jerarquía con organización, esfuerzo colectivo y convicción. Cabo Verde llega a la última jornada con posibilidades reales de avanzar a los dieciseisavos de final. El empate frente a Uruguay no solo representó un punto valioso en la tabla, sino también una nueva demostración de que el combinado africano no viajó al Mundial únicamente para participar, sino para competir y desafiar a cualquiera que tenga enfrente.

Más allá de lo deportivo, el partido tuvo una gran carga emocional en especial para el arquero. Su madre pudo asistir al estadio después de perderse su debut frente a España, donde había tenido una gran actuación, debido a problemas con la obtención del visado necesario para ingresar a Estados Unidos.

"Es muy importante, para mí es una gran satisfacción" , expresó el futbolista al referirse al reencuentro familiar durante el Mundial.

Cabo Verde está disputando la primera Copa del Mundo de su historia y continúa en ella escribiendo nuevas páginas. Tras los empates, el seleccionado africano enfrentará el próximo viernes un duelo ante Arabia Saudita y se ha convertido en una de las revelaciones del torneo gracias a su solidez, a su táctica y capacidad de competir de igual a igual frente rivales de mayor tradición futbolística.