¿Cuándo vuelve a jugar Brasil en el Mundial? Fecha y horario del último partido de la Canarinha por fase de grupos

Brasil disputará su tercer partido del Mundial 2026 este miércoles 24 de junio de 2026 frente a la selección de Escocia, buscando su segundo triunfo en la fase de grupos y mantenerse así en lo más alto del grupo C.

El partido de Escocia - Brasil se jugará el miércoles 24 de junio a las 19:00 en el estadio Hard Rock Stadium de Miami. En el mismo horario, pero en el estadio Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta, jugarán los otros dos equipos del grupo C: Marruecos - Haití.

Jugadores de la selección de Brasil celebrando gol. Foto: Kevin C. Cox/AFP

Los dirigidos por Carlo Ancelotti tuvieron un duro inicio en la cita mundialista ya que su primera parada fue el seleccionado marroquí, semifinalista de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Luego de comenzar perdiendo por un gol de Ismael Saibari, Vinícius Júnior salió al rescate y colocó el 1-1 final.

En el segundo partido, Brasil superó 3-0 a Haití y consiguió su primera victoria en la Copa del Mundo 2026. Los goles del equipo del italiano Ancelotti fueron hechos por Matheus Cunha en dos oportunidades y Vinicius Junior.