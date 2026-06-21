Dónde juegan los futbolistas de la selección uruguaya del Mundial 2026: los equipos que integran los 26 citados

La selección de Uruguay que disputa el Mundial 2026 presenta una característica que marca una diferencia respecto a otras generaciones recientes, sus futbolistas están distribuidos en una gran variedad de ligas alrededor del Mundo. Los 26 convocados por Marcelo Bielsa desarrollan sus carreras en distintos países y confirman una tendencia que se ha consolidado en los últimos años, con una menor concentración en las cinco grandes ligas europeas y una mayor presencia en mercados emergentes y competitivos.

Actualmente el país con más jugadores del plantel celeste es Brasil. Allí juegan Sergio Rochet en Internacional, Guillermo Varela, Giorgian De Arrascaeta y Nicolás de la Cruz en Flamengo, además de Joaquín Piquerez y Emiliano Martínez en Palmeiras. El crecimiento económico y deportivo del Brasileirao ha convertido al fútbol brasileño en uno de los destinos más atractivos para los futbolistas uruguayos.

España también mantiene un peso importante dentro del porcentaje de jugadores exiliados. Ronald Araujo defiende al Barcelona, José María Giménez al Atlético de Madrid, Federico Valverde al Real Madrid y Federico Viñas al Real Oviedo. A ellos se suma Mathías Olivera, que milita en el Napoli de Italia, una de las ligas históricamente más vinculadas al futbolista uruguayo.

Inglaterra aporta tres nombres de relevancia en Uruguay, Rodrigo Bentancur en Tottenham Hotspur, Manuel Ugarte en Manchester United y Santiago Bueno en Wolverhampton. Por su parte, México cuenta con Santiago Mele en Monterrey, Sebastián Cáceres en América y Rodrigo Aguirre en Tigres UANL.

Futbolista de Arabia Saudita cabeceando la pelota ante la marca de Uruguay en el partido por el campeonato Mundial 2026. Foto: Chandan Khanna/AFP

En Argentina también juegan representantes de la lista mundialista. Fernando Muslera continúa su carrera en Estudiantes de La Plata, mientras que Matías Viña juega en River Plate. Portugal suma a Maximiliano Araújo, futbolista del Sporting de Lisboa, y a Rodrigo Zalazar, integrante del Sporting Braga.

La lista se completa con Juan Manuel Sanabria, que juega en Real Salt Lake de Estados Unidos, y Darwin Núñez, quien actualmente juega en Al-Hilal de Arabia Saudita. La diversidad de destinos refleja cómo el mercado internacional se ha transformado en los últimos años y cómo los futbolistas uruguayos han encontrado oportunidades más allá de los tradicionales centros del fútbol europeo.

De esta manera, la selección que afronta el Mundial 2026 ofrece una fotografía del nuevo mapa futbolístico uruguayo, una generación repartida por distintos continentes, con presencia en algunas de las ligas más importantes del mundo, pero también en mercados que han ganado protagonismo y competitividad. Más allá de dónde jueguen, todos se unen bajo una misma camiseta con el objetivo de representar a Uruguay en el máximo encuentro del fútbol mundial.

Futbolista de Uruguay disputando la pelota durante el partido con Arabia Saudita por el campeonato Mundial 2026. Foto: Lars Baron/Getty Images

¿Dónde juegan los jugadores de la selección uruguaya?