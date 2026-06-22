Julián Álvarez confesó que "lo mejor es una transferencia" del Atlético de Madrid: "Quiero cumplir mi sueño"

El futuro de Julián Álvarez parece estar cada vez más lejos de su actual club. Tras la obtención de una nueva victoria con la selección Argentina, el delantero argentino dejó declaraciones que rápidamente encendieron las especulaciones sobre una posible transferencia en el próximo mercado de pases.

Consultado sobre su continuidad después del Mundial, el atacante evitó dar una respuesta definitiva, aunque sus palabras dejaron entrever que un cambio de aire aparece como una posibilidad. “Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Trato de ser una persona honesta y hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar”, expresó.

Sin embargo, la frase que más repercusión generó llegó inmediatamente después. “Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”, afirmó el campeón del mundo, dejando una puerta abierta que difícilmente pase desapercibida para los grandes clubes europeos.

Las declaraciones alimentan una novela de mercado que tiene como protagonistas a dos gigantes del fútbol español. El Barcelona presentó a finales de mayo una oferta formal de 100 millones de euros al Atlético de Madrid por Julián Álvarez, considerando al delantero argentino como una pieza fundamental para su proyecto deportivo a futuro. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por el conjunto colchonero, que no tiene intención de desprenderse fácilmente de una de sus principales figuras.

Lejos de retirarse de la puja, la dirigencia del Barça trabaja en una nueva oferta que podría alcanzar los 135 millones de euros, una cifra récord para las arcas del club catalán. La insistencia del Barcelona demuestra hasta qué punto consideran al campeón del mundo una prioridad absoluta para reforzar su ataque.

Pero el Barça no está solo en la carrera. El 9 de junio de 2026, tras una reunión de su junta directiva, el Real Madrid presentó una oferta formal de 150 millones de euros por el delantero argentino. La propuesta, una de las más importantes de los últimos mercados de pases, también fue rechazada por el Atlético de Madrid, decidido a retener a su estrella.

En ese contexto, las recientes declaraciones de Julián Álvarez cobran una dimensión todavía mayor. Aunque evitó mencionar clubes, al reconocer que “lo mejor para todos es una transferencia” y afirmar que quiere “cumplir un sueño”, dejó abierta la puerta a una salida que podría desencadenar una de las operaciones más impactantes del fútbol europeo en los próximos meses, sobretodo el Barça que es el que más ha insistido.