Klose le dejó un mensaje a Lionel Messi tras su récord en Mundiales: "Es el mejor de todos los tiempos"

Miroslav Klose, leyenda de la selección de Alemania, felicitó este lunes al argentino Lionel Messi por superarlo como máximo goleador histórico de los Mundiales, con 18 tantos. Al respecto, dialogó con el medio alemán Süddeutsche Zeitung y consideró que es "el mejor futbolista de todos los tiempos", además de definirlo como un "genio".

"¡Lionel Messi es para mí el mejor futbolista de todos los tiempos! ¡Felicidades, campeón!", declaró al 'Süddeutsche Zeitung' alemán.

Lionel Messi celebra su gol frente a Austria por el Grupo J del Mundial 2026. Foto: AFP.

Klose era el máximo goleador de la historia en el torneo, hasta el inicio de esta edición de 2026.

En la primera jornada, ante Argelia, Messi anotó tres goles para igualarlo con 16 tantos y este lunes, en la segunda, anotó los dos tantos del triunfo de Argentina por 2-0 ante Austria para quedarse solo al frente de la tabla histórica.

Lionel Messi festeja su gol para Argentina ante Austria, que lo convirtió en el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo. Foto: AFP

En una entrevista hace cinco días en el mismo medio, Klose ya intuía que su récord iba a caer en este Mundial.

"Y está perfectamente bien. El récord iba a ser superado tarde o temprano, y me alegra que lo haga Messi. Soy un gran admirador de Messi, siempre lo he sido", afirmó el delantero, que consideró que el atacante argentino es "un genio".

Con información de EFE.

Los 10 máximos goleadores en la historia de los Mundiales

Messi se ubica en la cima de los máximos artilleros en Mundiales. El segundo lugar le corresponde a Klose con 16 goles y Ronaldo Nazário, una gloria de la selección de Brasil, completa el podio con 15, la misma cantidad que Kylian Mbappé, que lo igualó este lunes con su festejo para el 1-0 parcial de Francia ante Irak.

El cuarto puesto le corresponde al alemán Gerd Müller (14) y detrás le siguen Just Fontaine de Francia (13), Pelé de Brasil (12), Jürgen Klinsmann de Alemania (11), Sándor Kocsis de Hungría (11) y Grzegorz Lato de Polonia (10).