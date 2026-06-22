Francia 0-0 Irak en vivo por el Mundial 2026: con tres cambios, Les Bleus buscan avanzar a dieciseisavos

Didier Deschamps realiza tres cambios en la selección de Francia para el duelo de la fase de grupos contra Irak en Filadelfia (Estados Unidos) por la segunda fecha del grupo I del Mundial 2026.

Bradley Barcola ocupará el extremo izquierdo en sustitución de su compañero en el PSG, Désiré Doué, una modificación que Deschamps ya hizo durante la segunda parte del juego ante Senegal.

Además, Lucas Digné ingresa en el lugar de Théo Hernández en el lateral izquierdo y Manu Koné entra por Aurélien Tchouaméni en el centro del campo.

Francia sale con Mike Maignan en el arco; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne en defensa; Manu Koné y Adrien Rabiot en el centro del campo; y Michael Olise, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola por detrás de Kylian Mbappé, el '9'.

Francia - Irak

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digné; Manu Koné, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé; Michael Olise, Bradley Barcola, Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Irak: Ahmed Basil; Ali Hussein, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Amir Al Ammari, Zidane Iqbal, Zaid Ismael; Aymen Hussein, Ahmed Qasem. DT: Graham Arnold.

Con información de EFE.