Con 41 años, Cristiano Ronaldo eliminó pan y lácteos de su dieta para evitar sentirse lento en la cancha

Cristiano Ronaldo a los 41 años ajustó su dieta para pararse firme frente a su sexta Copa del Mundo. Dejó fuera de su alimentación el pan y los lácteos, además del azúcar. El objetivo es sostener un rendimiento alto sin la sensación de pesadez en el juego, mientras el delantero sigue estirando una carrera que se apoya tanto en la disciplina física como en una alimentación planificada al detalle.

La dieta de Cristiano Ronaldo se hizo reconocida al ser revelada por su chef, quien lo acompaña durante el Mundial 2026. El cocinero describió una rutina estricta sin ultraprocesados y con recortes que, en la práctica, también funcionan como una estrategia para evitar aumentos de peso y mejorar el rendimiento en la cancha.

La dieta de Cristiano Ronaldo y el desafío físico de jugar un sexto Mundial

Ronaldo se mantuvo en el podio gracias a su continuidad y constancia sobre el control del cuerpo, donde los cambios que ha hecho en su alimentación resultaron fundamentales. Su filosofía alimenticia se basa en mantener un porcentaje de grasa corporal bajo y evitar picos que impacten en la energía y la sensación de lentitud. Este último es un punto sensible para el jugador, con un calendario que exige entrenamientos y partidos en cadena.

Así, la exclusión de pan y lácteos, además de la pasta, entran en una lógica de restricciones a harinas refinadas y productos que no aporten al rendimiento.

Una dieta con muchas verduras, fibras y grasas saludables es la mejor manera de nutrirse. Foto: Unsplash.

Los secretos del menú diario revelados por su cocinero

El factor central de la dieta es la primera comida del día: arranca con un desayuno con huevos y palta, acompañado por un café. La justificación de los alimentos presentes en este desayuno lo proporciona el propio jugador: "me aportan proteínas para construir mis músculos”.

Para el resto de la jornada, el esquema gira alrededor de preparaciones simples y repetibles. Su almuerzo suele ser pollo o pescado junto con verduras, y en las cenas vuelve a priorizar proteínas magras y guarniciones frescas.

Entre los alimentos esenciales aparecen también variedades de arroz como el negro, además de la insistencia en evitar comida chatarra y sostener una cocina directa y sencilla. La dieta de Cristiano Ronaldo refuerza la idea de que para adelgazar y mantenerse en forma, no se trata de buscar y consumir productos exclusivos, sino de disciplina y constancia.