Cómo una mujer logró reducir 20 años su edad biológica sin dietas extremas ni rutinas perfectas

Julie Gibson Clark asegura haber conseguido algo que parece reservado para la ciencia ficción: reducir en dos décadas su edad biológica. Según las mediciones de distintos biomarcadores, pasó de tener una edad biológica de 47 años a una de 27, un resultado que atribuye a cambios sostenidos en su estilo de vida y no a prácticas extremas.

La historia de Clark fue difundida originalmente por el diario británico Daily Mail. La mujer se define como una "biohacker reacia" y se distancia de quienes convierten el cuidado de la salud en una búsqueda obsesiva de la perfección. De hecho, en 2023 logró superar en una clasificación de longevidad a uno de los referentes más conocidos del movimiento de biohacking.

Las pruebas que determinaron su posición analizaron diferentes indicadores de salud, entre ellos los niveles de grasas y azúcar en sangre y la función pulmonar.

Un cambio impulsado por experiencias personales

Clark no consume alcohol ni fuma. Cuenta que desde joven aprendió la importancia de mantenerse activa y seguir una alimentación equilibrada, hábitos que incorporó gracias a las enseñanzas de su padre, quien fue astronauta de la NASA.

Sin embargo, hubo acontecimientos que la llevaron a profundizar su interés por el envejecimiento saludable. Tras atravesar un divorcio y un susto de salud por la aparición de dos bultos en uno de sus senos, decidió explorar el mundo del biohacking en lugar de optar por tratamientos tradicionales.

A eso se sumó la experiencia de ver a sus padres recibir diagnósticos de demencia y enfermedad de Parkinson. Según relató al medio británico, su objetivo pasó a ser encontrar herramientas que le permitieran retrasar, en la medida de lo posible, el desarrollo de enfermedades asociadas al envejecimiento.

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La rutina que sigue para cuidar su salud

Para Clark, no hace falta disponer de una gran fortuna para incorporar hábitos que favorezcan la longevidad. Considera que el sueño, la alimentación y la actividad física son los pilares fundamentales para mantener una buena calidad de vida.

Su día comienza a las cinco de la mañana con un momento de meditación, lectura y la ingesta de distintos suplementos, entre ellos compuestos vinculados a la producción de energía celular, magnesio, antioxidantes y vitamina C.

Más tarde prepara una bebida a base de caldo de huesos, vegetales de hoja verde, manzana, semillas de lino, nueces, especias y proteína en polvo. Su primera comida del día suele ser un abundante bol de verduras, integrado por vegetales crudos o apenas cocidos.

La actividad física también ocupa un lugar central. Combina ejercicios de fuerza y de fortalecimiento del core y, una vez finalizado el entrenamiento, permanece hasta media hora en un sauna y luego toma una ducha fría de varios minutos. Además, dedica otro espacio de la jornada a la meditación.

Su última comida suele ser alrededor de las cinco de la tarde para evitar irse a dormir con el estómago lleno. Entre las opciones que elige con frecuencia aparecen las sardinas, los tomates salteados, los huevos pasados por agua y alimentos fermentados.

Los domingos están reservados para descansar y recargar energías. Aunque muchas veces aprovecha el día para caminar o hacer senderismo con amigos, también se permite quedarse en casa sin compromisos.

Su filosofía es sencilla: priorizar el bienestar sin caer en la exigencia de hacerlo todo perfecto. Para ella, dormir bien y comer de manera saludable son aspectos importantes, pero también lo es disfrutar de la vida y aceptar que, de vez en cuando, hay espacio para algunos pequeños permitidos.

En base a El Tiempo/GDA