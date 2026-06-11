Los 10 récords históricos que están en juego en el Mundial 2026: Messi, Cristiano y Mbappé van por la historia

El Mundial 2026 no solo pondrá en juego la gloria máxima del fútbol, sino también una serie de marcas históricas que parecen estar al alcance de varias figuras y entrenadores.

Desde Lionel Messi y Cristiano Ronaldo hasta Kylian Mbappé y Didier Deschamps, varios protagonistas llegan con la posibilidad de reescribir los libros de récords.

El crack argentino aparece como principal protagonista para seguir sumando marcas inéditas y de esta forma agigantar su legado en la historia del fútbol mundial.

1. Messi y Cristiano rumbo a su sexto Mundial

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo disputarán su sexta Copa del Mundo y se convertirán en los primeros futbolistas de la historia en alcanzar esa cifra. Hasta ahora compartían el récord de cinco participaciones con Antonio Carbajal, Andrés Guardado, Rafa Márquez y Lothar Matthäus.

2. Messi puede superar las 17 victorias de Klose

El alemán Miroslav Klose es el jugador con más triunfos en la historia de los Mundiales, con 17. Messi acumula 16 y podría igualar o superar la marca dependiendo del recorrido de Argentina.

Lionel Messi festeja un gol con Argentina. Foto: AFA

3. La lucha por el récord goleador de los Mundiales

Klose también es el máximo goleador de las Copas del Mundo con 16 tantos. Messi llega con 13 y Mbappé con 12, por lo que ambos tienen posibilidades de acercarse o incluso superar ese registro.

4. El récord de los tripletes mundialistas

Gabriel Batistuta es el único futbolista que marcó tres goles en un partido mundialista en dos encuentros diferentes. Harry Kane, Mbappé, Gonçalo Ramos y Cristiano Ronaldo intentarán alcanzar esa singular marca.

5. Las tres finales de Cafú bajo amenaza

El brasileño Cafú es el único jugador que disputó tres finales consecutivas de un Mundial (1994, 1998 y 2002). Messi ya suma dos (2014 y 2022) y también (2018 y 2022), por lo que una nueva final los igualaría.

Kylian Mbappé defendiendo la camiseta de Francia. Foto: AFP.

6. Courtois busca el récord de vallas invictas

Peter Shilton y Fabien Barthez comparten el récord de más partidos sin recibir goles en fases finales de los Mundiales, con 10 cada uno. Thibaut Courtois acumula siete y podría acercarse a esa cifra.

7. Deschamps va por la marca de Helmut Schön

El alemán Helmut Schön dirigió 25 partidos mundialistas, récord absoluto entre entrenadores. Didier Deschamps suma una cantidad cercana y podría superar esa marca si Francia alcanza las instancias decisivas.

8. El gol más veterano de la historia

El portugués Pepe ostenta el récord como goleador de mayor edad en una Copa del Mundo tras convertir con 39 años. Cristiano Ronaldo (41), Luka Modric (40) y Edin Dzeko (40) aparecen como candidatos a quebrar ese registro.

9. Los entrenadores más longevos

Otto Rehhagel dirigió a Grecia en Sudáfrica 2010 con 71 años y es el seleccionador de mayor edad en un Mundial. Miroslav Koubek, al frente de República Checa con 74 años, y Dick Advocaat, técnico de Curazao con 78, podrían desplazarlo de ese lugar.

10. Rashford amenaza un curioso récord de Denílson

El brasileño Denílson disputó 12 partidos en Mundiales y en 11 ingresó desde el banco de suplentes. Marcus Rashford ya acumula nueve encuentros como sustituto y tiene la posibilidad de convertirse en el jugador con más presencias entrando desde el banco en la historia de la Copa del Mundo.