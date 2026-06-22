Después de 41 partidos, se suspendió el primer encuentro del Mundial 2026 por tormenta y fue Francia vs. Irak

La selección de Francia le ganaba 1-0 a Irak al término del primer tiempo en Filadelfia y el árbitro canadiense Drew Fischer debió suspender de forma momentánea el encuentro por la segunda fecha del grupo I del Mundial 2026 a raíz de la tormenta eléctrica.

Ya en el cierre de la primera parte comenzó una intensa lluvia que hizo que el juez advirtiera a los futbolistas de que, en caso de que inicie la tormenta, por reglamento debía detener el juego.

Por ese motivo todavía, el partido no se pudo reanudar a las 19:00 horas, cuando estaba previsto que arranque el complemento. Después de 41 partidos del Mundial, por primera vez tuvieron que tomar esta determinación.

DEMORADO EL PARTIDO ENTRE FRANCIA E IRAK



Por la tormenta que hay en Filadelfia, el encuentro se encuentra suspendido.



Con gol de Mbappé, los Blues se fueron al descanso ganando por 1-0.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/wsN6eVeQHB — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026

Por esa razón, ni bien terminó el primer tramo el altoparlante instruyó a los hinchas a "abandonar el área de asientos al aire libre y buscar refugio dentro del recinto".

Fans wear raincoats at halftime of the 2026 World Cup Group I football match between France and Iraq at the Philadelphia Stadium in Philadelphia on June 22, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) FRANCK FIFE/AFP

Por protocolos de seguridad, una vez activado el aviso el partido debe pausarse al menos por 30 minutos. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos (NWS) había activado un aviso de tornado para la zona de Filadelfia poco antes de la suspensión.

Cabe recordar que este protocolo ya se implementó en Estados Unidos durante la disputa del Mundial de Clubes 2025, que se desarrolló entre el 14 de junio y el 13 de julio del 2025.

En la antesala del Mundial, Arabia Saudita jugó un amistoso por fecha FIFA en Texas ante la selección de Puerto Rico donde el compromiso debió ser suspendido por amenaza de tormenta eléctrica. Estuvo detenido una hora y 50 minutos hasta que pudo ser reanudado.

Kylian Mbappé cumplió 100 partidos con la selección de Francia ante Irak

Kylian Mbappé cumplió 100 partidos con la selección de Francia en el partido ante Irak. El delantero alcanzó un hito que solo otros nueve futbolistas han conseguido con la selección francesa, una clasificación que encabeza el arquero Hugo Lloris con 145 internacionalidades.

Los otros son Lilian Thuram (142), Olivier Giroud (137), Antoine Griezmann (137), Thierry Henry (123), Marcel Desailly (116), Zinedine Zidane (108), Patrick Vieira (107) y el propio Deschamps (103).

Con sus 100 internacionalidades, Mbappé es ya el máximo goleador de la historia de 'Les Bleus' con 59 tantos, superando las 57 de Giroud, un récord que alcanzó con el doblete que firmó la semana pasada en la victoria por 3-1 sobre Senegal y con el festejo de este lunes.

Con información de EFE.