En Argentina comparan el himno uruguayo con el ritmo de una "persecución de Tom y Jerry" y se arma polémica

En medio de la fiebre mundialista y tras el empate de Uruguay ante Cabo Verde, una publicación en la red social X terminó generando una fuerte polémica entre argentinos y uruguayos. Todo comenzó cuando un usuario argentino hizo un comentario irónico sobre el Himno Nacional uruguayo y rápidamente se viralizó.

El usuario compartió el video de los jugadores cantando el himno y añadió sobre la canción patria: "Parece una persecución de Tom y Jerry", escribió el internauta luego de ver imágenes de la ceremonia previa al partido de la Celeste.

La ocurrencia no quedó allí. Otro usuario tomó una escena clásica de la famosa serie animada y la editó utilizando un fragmento del himno uruguayo como banda sonora. El resultado fue compartido por usuarios de ambos lados del Río de la Plata, con celebración en algunos casos y enojo en otros.

Las reacciones no tardaron en llegar. Muchos consideraron que se trataba de una falta de respeto hacia uno de los símbolos patrios más importantes del Uruguay.

Del otro lado aparecieron mensajes de defensa cerrada. "No tira nada reírse de esto. A mí me llegás a bardear el himno, te busco, te encuentro, viajo y te remil cago a trompadas. No sean pelotudos, menos con Uruguay", publicó otro internauta.

También hubo quienes reivindicaron la complejidad musical de la composición uruguaya frente a las críticas. "La verdad es que prefiero un himno que parezca una ópera antes que una canción de cancha. Si uno está acostumbrado a tres acordes, una obertura puede parecerle una persecución", respondió un usuario al compararlo con el himno argentino.

La verdad es que prefiero un himno que parezca una ópera antes que una canción de cancha. Pero cada país tiene sus tradiciones. Si uno está acostumbrado a tres acordes, una obertura puede parecerle una persecución. — prebuf (@prebuf) June 23, 2026

"No seas atrevido. Segundo mejor himno", escribió un seguidor mientras que otro comentario resumió el orgullo futbolero uruguayo con una frase breve: "Cuatro estrellas tiene ese himno".

4 estrellas tiene ese himno — MeRioDeUstedes (@filosofalraptor) June 23, 2026

La comparación encontró además una curiosa explicación musical. Las célebres persecuciones de Tom y Jerry estaban acompañadas por composiciones del músico estadounidense Scott Bradley, quien mezclaba elementos del jazz con arreglos inspirados en autores clásicos como Mozart, Chopin, Liszt y Johann Strauss. El ritmo acelerado y los cambios constantes de intensidad terminaron convirtiéndose en una marca registrada de la serie.

Por su parte, el Himno Nacional uruguayo fue compuesto en el siglo XIX por Francisco José Debali y es reconocido por su extensión, complejidad y fuerte influencia operística.