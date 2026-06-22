Decepcionó en la cancha pero arrasó en la tele: el rotundo número de rating que logró Uruguay ante Cabo Verde

El empate de Uruguay ante Cabo Verde no dejó conforme a los hinchas, pero sí logró una victoria contundente en otro terreno: el rating televisivo.

La transmisión del encuentro mundialista por Canal 5 fue, por amplio margen, el programa más visto de la televisión uruguaya durante el fin de semana. Según los datos de la medidoara Kantar Ibope correspondientes a los días 20 y 21 de junio, el partido entre la selección uruguaya y el combinado africano alcanzó 33,8 puntos de rating, una cifra que lo ubicó cómodamente en el primer lugar del ranking de audiencia del fin de semana.

La distancia con el resto de los programas más vistos fue significativa. En el segundo puesto apareció Teledía Domingo, de Canal 4, con 9,1 puntos, mientras que el tercer lugar quedó para otro encuentro de la Copa del Mundo, el cruce entre Alemania y Costa de Marfil, que registró 8,8 puntos.

El interés del público estuvo acompañado por la expectativa que generaba la segunda presentación de la selección dirigida por Marcelo Bielsa en el Mundial 2026. Sin embargo, el resultado final estuvo lejos de satisfacer a los uruguayos. La Celeste igualó 2 a 2 frente a Cabo Verde luego de un partido en el que mostró pasajes de buen fútbol, pero también errores defensivos que terminaron costándole dos puntos importantes.

Maximiliano Araújo celebra el gol para el empate de Uruguay frente a Cabo Verde. Foto: Archivo. Foto: AFP

Los goles uruguayos llegaron por intermedio de Maximiliano Araújo y Agustín Canobbio, mientras que el conjunto africano sorprendió una vez más al rescatar un empate que complica el panorama celeste en el Grupo H.

La actuación del equipo generó una ola de comentarios de periodistas deportivos y del público en las redes sociales, donde muchos usuarios expresaron preocupación por el rendimiento mostrado ante un rival que, en la previa, aparecía como accesible. Las críticas apuntaron especialmente a las fallas defensivas y a la falta de contundencia para cerrar un partido que Uruguay había logrado remontar parcialmente.

Más allá de las dudas futbolísticas, la audiencia volvió a demostrar que cuando juega la selección, la televisión uruguaya se detiene para mirar a la Celeste.