“Entró desesperado”: La insólita anécdota de Cammarota sobre el día que Bielsa usó el baño de Océano FM

El uruguayo Gonzalo Cammarota visitó al equipo del programa argentino Perros de la Calle que conduce Andy Kusnetzoff y habló sobre las similitudes entre las trayectorias de los conductores. También charlaron de los cambios y la evolución tecnológica en la comunicación, contrastando lo complicado que era realizar transmisiones cuando empezaban, a inicios del 2000.

Con tono mundialista, en la charla también analizaron la actualidad de la selección uruguaya, el liderazgo de Luis Suárez y el estilo del director técnico, Marcelo Bielsa. Además de hablar del origen de la fiesta La bajada y el popular DJ Sanata.

La charla siguió con anécdotas personales sobre la vida en pareja durante torneos deportivos y experiencias curiosas en Estados Unidos, incluyendo una demostración, con humor, de la tecnología en los baños modernos del mundo.

En el programa, Cammarota también recordó el encuentro fortuito con Bielsa, ocurrido en 2015: "Estábamos en Justicia Infinita. La radio que nosotros teníamos antes está contra la Rambla, un edificio muy lindo, muy vistoso ahí en el Puertito del Buceo", comenzó el uruguayo. Estando al aire, Salvador Banchero les dice: Acaba de entrar Bielsa al baño. "Se escucha que está adentro. Golpeamos la puerta y preguntamos, ¿Marcelo?. Sale y le pedimos para hacer una nota. '¿Qué es esto?', dice él. 'Estamos en una radio', le digo yo. 'Ah, no sabía', respondió".

Cammarota también explicó que el técnico entró por una urgencia: "Me parece que lo agarró un atracón fuerte, porque vos imaginate que él iba por la rambla y la desesperación. No agarró una palmera. Estaba haciendo el dos porque demoró unos minutos y cuando sale, sale como un poco transpirado incluso".

Al salir del baño, intentaron entrevistarlo: "Le digo: 'No, pero sí, dos minutitos'. 'No, pero yo hace 15 años que no [doy notas]'. Es verdad, hace 15 años. Me hace así como la balanza con las manos: 'Dos minutos no me paga'. Y se va".

Baño "Marcelo Bielsa" en Océano FM.

Para recordar el momento, el equipo de la radio decidió inmortalizar lo ocurrido: "Después agarramos la cámara de seguridad... y le pusimos la chapita 'Baño Marcelo Bielsa'. Le hicimos una chapita ese mismo día. Es una historia que quedó porque después terminó siendo el técnico de la selección"