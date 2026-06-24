Josema Giménez rabioso por estar en el 11 de Uruguay contra España: las opciones que maneja Bielsa

Enviados a Playa del Carmen, México

José María Giménez se muere de ganas de jugar. Está rabioso por tener sus primeros minutos en el cuarto Mundial de su carrera. Según pudo saber Ovación con fuentes de su entorno, está ilusionado con ser titular. Contra Costa Rica en 2014 empezó la Copa del Mundo como suplente, y después, ya desde el segundo partido frente a Inglaterra, se ganó la titularidad y no salió más. Fue desde el inicio los restantes tres partidos, estuvo en cuatro de cinco en el once inicial en Rusia (solo se perdió uno por lesión) y fue titular indiscutido en Qatar 2022, con Diego Alonso.

Desde la llegada de Marcelo Bielsa a Uruguay, sin lugar a dudas que perdió ese mote de “titular indiscutido”, independientemente de que las lesiones, en algunos pasajes de los últimos tres años, le han jugado una mala pasada. En la Copa América de 2024 fue suplente y se terminó metiendo en el equipo por la lesión de Ronald Araujo ante Brasil, en los cuartos de final.

A esta Copa del Mundo de 2026 llegó con lo justo. Fruto de una lesión en el tobillo contra Celta de Vigo, defendiendo a Atlético Madrid, se quedó unos días más de lo estipulado inicialmente en Madrid (con el ok del cuerpo médico y técnico de la selección uruguaya) y fue de los últimos en sumarse al plantel antes de partir a la concentración de Playa del Carmen. Ya en México, según explicó a Ovación el director de selecciones Jorge Giordano, un malestar temporal lo marginó unos días de los entrenamientos a la par de sus compañeros, independientemente de que estuvo a la orden contra Arabia Saudita y Cabo Verde, en los primeros dos partidos del Grupo H en los que la Celeste no pudo romper la paridad.

José María Giménez disputa la pelota ante Dominic Solanke en el partido entre Inglaterra y Uruguay. Foto: AFP.

¿Josema titular?

Este miércoles, en el movimiento a puertas cerradas, será el día en el que Marcelo Bielsa pare el equipo. Es por ello que han circulado varias especulaciones en relación al once, pero pocas certezas. Sí se puede confirmar que Giménez está trabajando con total normalidad, y ayer se movió con el primer grupo en la cancha del Fairmont Mayakoba, el de los habituales suplentes.

Sí se puede afirmar que en la interna de la selección se visualiza que Giménez podría ser titular considerando que con él en cancha se ganaría estatura en la retaguardia (mide 1.86 metros y va bien de arriba), se sumaría un jugador de mucha personalidad (es el primer capitán), acostumbrado a jugar este tipo de partidos decisivos (como pasó en los anteriores Mundiales), con la chance de llegar a 100 partidos con la Celeste y conocedor de varios de los rivales que tendrá enfrente el viernes, cuando Uruguay enfrente a la selección de España, que tiene un invicto de 33 partidos.

En caso de concretarse, existen varios escenarios posibles: que ingrese por Juan Manuel Sanabria (de muy buen rendimiento en el segundo tiempo contra Arabia Saudita, y de irregular perfomance ante Cabo Verde), pasando Mathías Olivera al lateral izquierdo. El defensa del Napoli ha sido convocado habitualmente por el DT para jugar de central, por su rapidez y solidez, pero no es descabellado pensar en que juegue en ese sector para controlar los avances de Lamine Yamal. Otra posibilidad es que Giménez ingrese por Sebastián Cáceres y haga dupla en el fondo con Olivera, o que la Celeste se la juegue a una línea de cinco, con Cáceres, Josema y Olivera, más Guillermo Varela y Juan Manuel Sanabria como carrileros, modificando el sistema táctico y sacando un jugador de ofensiva; quizás esta última opción es la menos probable considerando el historia de Bielsa con la Celeste.

En relación a Varela, en los últimos dos entrenamientos no trabajó a la par que sus compañeros “por cansancio acumulado” según explicaron desde la interna de la selección. No tendrá problemas para jugar.

Bielsa es consciente de que no puede fallar. Es sabedor que enfrentará a una selección de nivel colectivo e individual, por eso está barajando diversas posibilidades. En alguna de ellas entra Giménez, un referente natural, con personalidad.