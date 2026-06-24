La pareja de Guillermo Varela salió al cruce de las críticas a Uruguay: "Desde afuera es fácil opinar"

El empate de Uruguay ante Cabo Verde por el Mundial 2026 dejó preocupación entre los hinchas. La selección que dirige Marcelo Bielsa empató 2-2 este domingo en Miami después de haber estado en ventaja ante la selección africana y complicó sus posibilidades de clasificación a la siguiente fase del torneo.

Las repercusiones no tardaron en aparecer. Entre quienes salieron públicamente a respaldar al plantel estuvo Paula Montilla, pareja del lateral Guillermo Varela. Este martes compartió un mensaje en su cuenta de Instagram en defensa de los futbolistas, acompañado por una serie de fotos tomadas durante el encuentro.

“Desde afuera es fácil opinar. Yo valoro a quienes sienten esta camiseta, la defienden y dejan todo cada vez que salen a la cancha”, escribió. El mensaje se acompañó de un álbum de fotos tomadas en el estadio donde se jugó el partido del domingo.

Montilla destacó el esfuerzo y el compromiso de los jugadores más allá del resultado obtenido. “Porque más allá del resultado, hay esfuerzo, sacrificio y una responsabilidad que muy pocos conocen. Se puede ganar o perder, pero el compromiso no se negocia”, agregó.

La publicación llegó después de un encuentro que volvió a dejar cuestionamientos sobre el rendimiento de la Celeste. Después del empate 1-1 frente a Arabia Saudita en el debut, Uruguay necesitaba una victoria para llegar con mayor tranquilidad a la última fecha del Grupo H. Sin embargo, dejó escapar dos puntos y ahora deberá jugarse la clasificación el próximo viernes ante España.

En el cierre de su mensaje, Montilla mantuvo la confianza en el equipo y envió una señal de apoyo de cara al decisivo compromiso. “Elijo creer siempre. La fe nunca se pierde, y menos cuando se trata de Uruguay. Vamo arriba”, concluyó junto a un corazón con los colores de la bandera uruguaya.

No es la primera vez que Montilla usa sus redes sociales para expresar públicamente su apoyo a Varela. En diciembre, luego de que el lateral conquistara la Copa Libertadores con Flamengo, le dedicó un extenso mensaje en el que destacó su esfuerzo y perseverancia. "Hoy miro esta foto y no puedo evitar emocionarme. Porque sé todo lo que viviste, lo que vivimos. Sé de tus días duros, de tus dudas, del cansancio que no mostrabas… y aun así nunca aflojaste", escribió.

"Seguiste firme, con una fuerza que admiro cada día más. Entrenaste cuando el alma pesaba, te esforzaste sin una sola queja, siempre dando un paso más. Y hoy ver este resultado me llena de orgullo. Porque no es solo un logro. es tu historia, tu lucha y tu corazón puesto ahí. Estoy tan orgullosa de vos mi amor. Te merecés esto y mucho más, ARRIBA CAMPEÓN", cerró.