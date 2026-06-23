La hora "Marcelo Bielsa" del Mundial y las 10 respuestas en la previa al duelo trascendental contra España

Este lunes, después del empate a dos contra Cabo Verde, empezó a circular en redes una imagen con la estadística de Marcelo Bielsa en los Mundiales: de nueve partidos que lleva dirigidos (tres con Argentina en 2002, cuatro con Chile en 2010 y los dos de este 2026) solo ganó tres. Muchos usuarios hablaban de lo que le cuesta al rosarino dirigir en las Copa del Mundo y sacar resultados positivos. Muchos recordaron la decepción de la albiceleste en Corea y Japón y lo asociaban con lo que está aconteciendo con Uruguay, después de que la Celeste apenas empató con las dos selecciones más débiles del Grupo H.

Más allá de la estadística pura y dura, llegó el momento del entrenador en esta Copa del Mundo: no puede fallar ya que el margen de error es estrecho y otro paso en falso provocaría la eliminación de la selección en una competencia donde por primera vez clasifican 8 de 12 terceros.

Desde que es el DT de la selección uruguaya, Bielsa se ha mantenido firme en ciertos lineamientos: apuesta decidida a un grupo reducido de jugadores sin importar las circunstancias; defensa a rajatabla del 4-3-3; pocas variantes de un partido a otro y poca cantidad de cambios, o realizados en el tramo final, durante los encuentros.

En Miami, Bielsa rompió algunos esquemas porque de Arabia a Cabo Verde hizo dos variantes, porque en el debut realizó las modificaciones rápido y porque su esquema no fue tan lineal. No puede fallar vs. España, por eso desde hoy empezará a despejar algunas interrogantes.

10 preguntas y 10 respuestas para Marcelo Bielsa y la selección uruguaya

¿Hay chance de que exista un cambio de arquero?

Sí, pero no parece como lo más probable. Si bien Muslera no ha transmitido seguridad, y ha cometido errores, Bielsa no suele hacer cambios tan drásticos. Rochet fue su arquero en las Eliminatorias.

¿Araujo y De Arrascaeta estarán a la orden?

No, ninguno de los dos estará a disposición de Marcelo Bielsa para enfrentar a España. El DT lo dejó bien en claro en la conferencia tras el partido contra Cabo Verde. Si Uruguay sigue, ahí sí estarían.

¿Josema Giménez está a disposición del DT?

Sí, el capitán está a la orden y cuenta con posibilidades de ser titular siempre y cuando Bielsa intente un cambio de esquema con tres centrales. No da la sensación de que Cáceres u Olivera salgan de la oncena.

¿Se puede especular con la salida de Ugarte?

Sí. Esa salida para un ingreso como el de Nicolás De la Cruz no es nada descabellada, pasando a Rodrigo Bentancur de volante más retrasado. Ya lo entrenó previo a Cabo Verde y sería un 11 más ofensivo.

¿El doble nueve es una alterantiva que maneja?

No, no es algo que parece probable para enfrentar a España. Bielsa puso a Viñas y Núñez vs Arabia, aunque al delantero de Oviedo más retrasado. No dio resultado y no los pondrá junto ante los europeos.

¿Cuántos jugadores lleva utilizados Bielsa?

Apenas 16; hay 10 jugadores del plantel que no han tenido minutos. Además de los lesionados, Mele y Rochet, no debutaron: Bueno, Giménez, Piquerez, Emiliano Martínez, Rodrigo Zalazar y Pellistri.

¿Bielsa planea un cambio de sistema táctico?

La única forma de que ese hecho acontezca es que ponga tres centrales y dos carrileros con Giménez en el equipo; aunque no es lomás probable ya que todo hace indicar de que seguirá con el 4-3-3 habitual.

¿Qué le falta a Valverde para destacarse más?

El Pajarito no ha tenido buenos rendimientos en los primeros dos partidos. Necesita involucrarse más en el juego y rematar más de afuera del área, una de sus virtudes. Más movilidad y confianza en sí mismo.

¿Por qué Araújo y Canobbio no lograron gravitar?

Por la velocidad de los africanos y porque pocas veces en el partido encontraron ventajas por banda. Igualmente, los dos lograron anotar un gol llegando por sorpresa y fueron de lo mejorcito del equipo.

¿Cómo se hace para evitar errores no forzados?

Con mayor concentración en ciertas situaciones, no confiarse por de más (como en la jugada del segundo gol de Cabo Verde) y siendo plenamente nte conscientes de la competencia que está jugando Uruguay.