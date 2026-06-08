La millonaria cifra que pide Wanda Nara por la exclusiva mansión en Italia que le regaló Mauro Icardi

La argentina Wanda Nara puso a la venta su lujosa mansión ubicada en Lago di Como, Italia, a 65 kilómetros de Milán, según reveló Santiago Sposato, periodista del programa Infama que se emite por el canal argentino América. La propiedad había sido adquirida por Mauro Icardi, su expareja, en 2018, quien se la regaló a la empresaria. El valor del inmueble rondó los 2,2 millones de euros.

Ocho años después, la casa quedó postergada de las prioridades de Wanda, quien se encuentra instalada en la Argentina y solamente tiene un jardinero a cargo que cuida del mantenimiento. Según Sposato, la casa se vende en 8 millones de euros y tiene la particularidad que el comprador se deberá hacer cargo de las deudas municipales que están impagas.

“Tiene una deuda muy grande de tasa municipal, dejaron de pagar los impuestos de la casa hace rato. La vende con deudas”, dijo Sposato. El inmueble cuenta con ocho dormitorios, cuatro baños y una cochera ideada para tres autos. El valor del mismo está justificado por la ubicación, que suele atraer a celebridades y empresarios internacionales.

El living de la casa de Wanda Nara en Italia. Foto: La Nación/GDA

Al traer el tema a la mesa, las versiones sobre el mantenimiento de la casa trajeron a colación una vieja disputa judicial que tuvo Wanda con Carmen, una exempleada que la denunció en los medios de comunicación por la falta de pago. El propio Sposato sumó más data al respecto: “Después de Carmen había otra señora, una empleada doméstica que iba a limpiarle y que Wanda, estando ahí, le dijo: ‘Sí, sí, yo después te lo pago’. Se fue de viaje y tampoco le pagó a esa empleada”.

Además de la cantidad de ambientes, Wanda equipó cada espacio con su estilo: sillones tapizados con cuero, sala de estar, mesas de pool, hogar a leña, entre otros tantos amenities que elevan su cotización.

El living de la casa de Wanda Nara en Italia. Foto: La Nación/GDA

La razón de la venta obedece a una cuestión empresarial de reposicionamiento: Wanda apunta a invertir en el mercado estadounidense y alejarse del rubro inmobiliario. “Hoy el gran negocio de Wanda está en Estados Unidos. Tiene gente en una de las bancas de inversión online más importantes del mundo que le está manejando todo muy bien”, indicó el periodista ante la mirada de Marcela Tauro, conductora del ciclo televisivo.

La Nación/GDA