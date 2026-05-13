Vinculan a Wanda Nara con Agustín Bernasconi mientras filman una película en Uruguay: qué dijo el cantante

La vida privada de la mediática Wanda Nara vuelve a estar en el foco de los programas de chimentos. El motivo principal es que luego de varios meses de rumores y especulaciones, esta semana la conductora del reality argentino Masterchef Celebrity que está filmando una película en Uruguay terminó por confirmar la separación de su pareja, el empresario Martín Migueles.

De inmediato se instalaron las versiones de que habría vuelto a encontrar el amor. De acuerdo a Yanina Latorre, la mayor de las hermanas Nara estaría saliendo con el coprotagonista de la película, Agustín Bernasconi. Ambos están en Uruguay filmando ¿Querés ser mi hijo?, donde mantienen una relación sentimental, por lo que los rumores de un romance que traspasó la pantalla, no se hicieron esperar.

Bernasconi tiene una conocida carrera como actor y cantante. Integró el elenco de series juveniles como Aliados de Cris Morena, y Soy Luna de Disney. También integró el dúo pop MYA (junto a Máximo Espíndola), que hizo colaboraciones con artistas como Pedro Capó, Ha*Ash, Abraham Mateo, Feid, Rombai y Mau & Ricky, y lanzó hits como "2:50 Remix" (con Tini y Duki), "Chanel de Coco" (con Rusherking), y "Corazón Guerrero" (con La K'onga). El conjunto se disolvió en 2024.

Espíndola y Bernasconi, integrantes de MYA. Foto: Archivo. Foto: Captura de Instagram @MYA.

Durante los primeros días de grabación de la película, Wanda Nara publicó varias fotos del detrás del rodaje donde se la ve junto a Bernasconi.

No es la primera vez que vinculan al actor y cantante con Wanda Nara. El año pasado los programas de chimentos de la vecina orilla aseguraron que la mediática habría engañado a su entonces marido, el futbolista Mauro Icardi, con Bernasconi, cosa que ella se encargó de desmentir en sus redes sociales.

El descargo de Bernasconi ante los rumores

A través de su cuenta en la red social X, Bernasconi escribió una respuesta a los rumores dichos por Latorre. “¡Esto es mentira! Estamos acá grabando una película en Uruguay y no hay nada más que eso", publicó el actor. En otra publicación, agregó: “Hola, no suelo hacer este tipo de cosas, pero quiero aclarar que no estoy en ningún romance con nadie ni nada de lo que dicen en algunos programas. Estoy grabando una película y nada más que eso”.

Si bien el comentario del actor fue contundente, en las redes sociales llamó la atención que, luego de publicar sus descargos, ambos posteos fueron eliminados.