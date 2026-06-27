El conmovedor último mensaje de Ernestina Pais antes de morir: “Gracias vida” y el anuncio de una nueva etapa

Ernestina Pais murió este viernes 26 de junio en un trágico accidente ferroviario en San Isidro (Buenos Aires). Fuentes policiales confirmaron al diario argentino La Nación que la actriz y comunicadora manejaba su vehículo cuando cruzó un paso a nivel con la barrera baja y fue atropellada por el Tren de la Costa.

Apenas unas horas antes del siniestro, la reconocida periodista había publicado en su perfil de Instagram una historia en donde agradecía la cantidad de entradas vendidas en la obra que protagonizaba y junto a ello la frase: “Gracias vida”.

La obra que protagonizaba Ernestina Pais era El divorcio del año, y junto a ella estaban también Romina Gaetani, Diego Ramos, Juan Palomino y Rochi Igarzábal bajo la dirección de José María Muscari. Precisamente, en el momento del siniestro viajaba rumbo al teatro en la localidad bonaerense de Tigre, donde tenía una función pautada a las 21.00.

En la historia de Instagram que había publicado y en la que agradecía a la vida por la cantidad de funciones vendidas, decía: “Más ciudades, más risas, más caos. Esto recién comienza”.

Allí se mostraban todas las localidades a las que iría de gira: Luján, Tigre, Banfield, Pergamino, Junin, Bragado, 9 de Julio, Ramos Mejía, Berisso, Olavarría, Mar del Plata, San Miguel, Canning, San Martin, Mendoza y San Juan. A su vez, tenía planeado actuar en Montevideo el 25 de julio con una doble función.

En otras de las historias de Instagram que aún aparecían en su perfil, Ernestina Pais destacó una que intercambió con Eduardo Canzobre donde decían que iban a verse y abrazarse en la función que daría el próximo 8 de julio, en Ramós Mejía.

El último mensaje de Ernestina Pais. Foto: Captura de Instagram @ernepais.

La periodista también compartió un video tierno y cómico en el que se autodaba las buenas noches. “Buenas noches para mí, me amo a mí misma, lo eres todo para mí”, decía el dibujo animado que se besaba en la frente a sí mismo.

Otra de las historias que había compartido Ernestina era de su propio bar, Milión, un conocido restaurante en Recoleta especializado en cocktails y experiencias. Justamente en ese video anunciaba que arrancarían un ciclo de Sessions Live Sets en el lugar. Por último, antes del posteo final donde agradecía a la vida, el mismo viernes a la mañana reposteó un video de un reflejo de una mujer sobre el agua y escribió: “Buen día”.

La periodista fue una importante figura de la radio y la televisión argentina. Entre los hitos de su carrera, en 2009 fue la conductora del programa de televisión Caiga Quien Caiga (CQC). Anteriormente había formado parte del panel de Mañanas Informales, por Canal 13, con Jorge Guinzburg. Con el humorista había empezado a colaborar a principios del 2000 en el histórico ciclo La Biblia y el Calefón.

La Nación/GDA