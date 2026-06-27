Murió la popular conductora argentina Ernestina Pais: su auto fue arrollado por un tren

La periodista y conductora de televisión Ernestina País falleció este viernes a los 54 años luego de verse involucrada en un accidente ferroviario ocurrido en un paso a nivel de la zona de San Isidro en Buenos Aires.

De acuerdo con la información difundida, la comunicadora manejaba un automóvil Honda Civic cuando intentó atravesar el cruce ubicado en las calles Sáenz Peña y El Cano. En ese momento, el vehículo fue impactado por una formación del Tren de la Costa, pese a que las barreras se encontraban descendidas. El choque se produjo sobre el lado del conductor y, debido a la violencia del impacto, Ernestina País perdió la vida en el lugar.

Así quedó el auto de Ernestina Pais tras el impacto. Foto:Infobae

Tras el siniestro, intervinieron dotaciones de bomberos, efectivos policiales y peritos especializados para realizar las tareas correspondientes. La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez, que buscará determinar las circunstancias del hecho.

Ernestina País fue una reconocida figura de los medios argentinos. A lo largo de su carrera condujo programas de televisión y radio, alcanzando una amplia popularidad por su participación en Mañanas Informales, ciclo que compartió con Jorge Guinzburg. Fue también la sucesora de Mario Pergolini al frente de Caiga Quien Caiga en 2010, cuando el histórico conductor dio un paso al costado del ciclo. Estuvo además al frente de diversos programas de entretenimiento y actualidad en distintas emisoras y canales del país.

Si bien se hizo popular bajo el rol de conductora, incursionó también en la actuación en varias oportunidades. Esa faceta la trajo a Montevideo en 2017, cuando presentó el espectáculo Menopausia Show junto a actrices de la talla de María Valenzuela y Marta González.

En los últimos años también se destacó por hablar abiertamente sobre su salud mental y su experiencia con las adicciones. Su testimonio contribuyó a visibilizar estas problemáticas y promovió la importancia de buscar ayuda profesional y combatir los prejuicios en torno a estos temas.