Qué se sabe de los videos de Jesica Cirio con bolsas llenas de dólares que podrían comprometer a exintendente

Se sumó un nuevo capítulo en la causa que investiga a la argentina Jesica Wanda Judith Cirio y a su exmarido, Martín Insaurralde, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, luego de que La Nación diera a conocer una serie de siete videos donde se ven imágenes —que habría grabado ella misma— de la conductora dentro de un vestidor de hombre rodeada de varios fajos de dólares. Tras la difusión del material audiovisual, la Justicia allanó dos domicilios de Jesica Cirio y su expareja Elías Piccirillo.

La Nación accedió a siete videos, un material exclusivo en el que Cirio se deja ver en un vestidor de hombre que estaría grabado por ella. En las imágenes se pueden apreciar varios millones de dólares, envueltos en bolsas de plástico transparente, prolijamente ordenadas en cajones y estantes que alguna vez se pensaron para ropa o zapatos, pero que con el tiempo, cambiaron su destino.

Los videos muestran que Cirio abre primero los cajones, donde debajo de remeras hay bolsas con 10 fajos de dólares. Pasa el dedo dando a entender que las pilas se repiten debajo de cada remera. En cada pila hay al menos tres bolsas acumuladas una sobre otra. Luego Cirio muestra cajas en los estantes inferiores. Allí hay más fajos. También abre una valija azul: está repleta de bolsas con dólares. De esa forma, la observación de los videos permite reconstruir que la cifra total de la fortuna oculta alcanza los millones de dólares.

El material audiovisual dataría del 2023, un año después de la separación de Insaurralde y Cirio y el mismo en que se ejecutó el divorcio de la entonces pareja. El contexto en que se tomaron aquellas imágenes fue en la habitación que poseía el exmatrimonio en el barrio privado Fincas de San Vicente, en el sur del Gran Buenos Aires.

Insaurralde y Cirio se casaron en 2014 y en 2022 se separaron, aunque la firma del divorcio llegó un año más tarde. El escándalo del “yategate” desencadenó la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del exmatrimonio cuando la modelo Sofía Clerici (por ese momento novia del exintendente de Lomas de Zamora) se mostró junto a él en un yate de lujo en Marbella.

Martín Insaurralde y Sofía Clerici. Foto: captura de pantalla.

En 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la inhibición general de bienes del exintendente de Clerici y de Cirio en una causa donde están siendo investigados por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La investigación estalló en 2023 cuando Clerici publicó en su cuenta de Instagram una foto suya y de Insaurralde tomando champagne mientras navegaba por Marbella, en el Mediterráneo, en el yate Bandido. A la esa foto la acompañaban otras de lujosos regalos, como carteras, relojes y alhajas que exhibió Clerici.

En 2024, Jesica Cirio se casó con Elías David Piccirillo, quien 48 horas antes de oficiar la ceremonia nupcial, le regaló una mansión a la exvedette en Nordelta. El misterio de los videos se dio a conocer tiempo después, cuando el periodista Diego Suárez mencionó que habría accedido a ese contenido porque se lo mostró Piccirillo, actualmente con arresto domiciliario, acusado de armarle una causa a un exsocio suyo.

Además, es investigado por maniobras con el dólar blue durante el cepo. Finalmente, los videos aparecieron.

Qué respondió Jesica Cirio tras los videos

Desde sus redes sociales, la exvedette y ahora influencer fitness publicó en sus redes sociales un descargo en el que alegó que se produjo un “acceso de terceros” a sus archivos y lo consideró como una “vulneración de soportes” sin su previo consentimiento. Además, se defendió al acusar “manipulaciones digitales”.

El comunicado que compartió Jesica Cirio

“Se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado”, denunció y adelantó que ya informó a la Justicia sobre las coacciones, por lo que se abrió una causa titulada como: “CIRIO, Jessica s/d extorsión”, tramitada por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nro. 58 de la ciudad de Buenos Aires.

“Como siempre lo dije, trabajo desde los 18 años en la actividad privada, y todos mis ingresos se encuentran declarados ante el organismo de recaudación impositiva, el cual jamás me formuló intimaciones a rectificaciones por inconsistencias en las mismas. Como sucede hasta el día de hoy, seguiré a disposición de la Justicia”, señaló.

Además de la reacción pública de Cirio, La Nación habló con el abogado personal de ella, Claudio Caffarello, quien remarcó sobre los dólares: “Ya está probado en el expediente que al momento de su separación ella le dio a su excónyuge 250.000 dólares; por lo tanto, eso puede abonar la teoría de que son propios, respaldado en las declaraciones juradas de impuestos”.

Con información de La Nación (GDA)