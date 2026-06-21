Millones en el ropero: difunden videos que comprometen a Martín Insaurralde y su ex Jésica Cirio

La difusión este domingo de siete videos de Jésica Cirio mostrando una gran cantidad de billetes en dólares ocultos en el guardaropas de la casa que ocupó con su exmarido Martín Insaurralde, reavivó el caso judicial en contra de los exintegrantes de este matrimonio por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El diario argentino La Nación pulibcó este domingo siete registros audiovisuales en los que se observa a la conductora y modelo dentro de un vestidor donde aparecen importantes sumas de dinero en efectivo, ocultas en cajones, bolsas, estantes y una valija.

Según la publicación, las imágenes habrían sido grabadas en 2023 en la residencia que Cirio compartió con su entonces esposo, el exintendente de Lomas de Zamora y exfuncionario bonaerense Martín Insaurralde, en el exclusivo barrio Fincas de San Vicente, en la provincia de Buenos Aires.

En los videos se ve a Cirio abrir cajones donde, debajo de prendas de vestir, aparecen bolsas transparentes con fajos de dólares. También muestra cajas y una valija repletas de dinero. De acuerdo con el análisis realizado por el medio argentino, el monto total ascendería a varios millones de dólares.

La difusión del material vuelve a poner el foco sobre la investigación judicial que alcanza a Insaurralde, Cirio y la modelo Sofía Clerici por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La causa tomó notoriedad en 2023 tras el denominado “Yategate”, cuando se viralizaron imágenes de Insaurralde y Clerici a bordo de un lujoso yate en Marbella.

El origen de los videos había sido mencionado meses atrás por el periodista Diego Suárez, quien aseguró haber tenido acceso al material. Hasta ahora, sin embargo, las imágenes no habían trascendido públicamente.

LA NACION accedió a siete videos, un material exclusivo en el que Cirio se deja ver en un vestidor de hombre. En las imágenes se pueden apreciar varios millones de dólares | por Diego Cabot (@diegocabot) https://t.co/WACBwUXGzn pic.twitter.com/Hos9D7NtdC — LA NACION (@LANACION) June 20, 2026

Lo adelantamos en TN.

Acá está el video de Jesica Cirio.

Millones de dólares en el vestidor de Martín Insaurralde. pic.twitter.com/y8Nyvtsk9k — Jonatan Viale (@JonatanViale) June 20, 2026

Jésica Cirio denunció extorsión y habló de "manipulaciones digitales"

Tras la publicación de los videos, Cirio emitió un descargo en sus redes sociales. La conductora sostuvo que desde hace más de un año es víctima de intentos de extorsión relacionados con ese material y afirmó que ya realizó una denuncia judicial por esos hechos.

Además, cuestionó la difusión de las imágenes y aseguró que se produjo un acceso ilegítimo a archivos privados. "Las imágenes que se encuentran publicadas se tratan de una secuencia de videos. En las mismas se detectan manipulaciones digitales en su contenido, ya que son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes", expresó.

Comunicado de Jésica Cirio.

Cirio también defendió el origen de su patrimonio. Señaló que trabaja en la actividad privada desde los 18 años y afirmó que todos sus ingresos están debidamente declarados ante las autoridades fiscales. En la misma línea, su abogado, Claudio Caffarello, sostuvo que el dinero mostrado en las imágenes podría corresponder a fondos propios de la conductora y aseguró que cuentan con respaldo documental.

Mientras tanto, la difusión de los videos suma un nuevo capítulo a una causa que continúa generando repercusiones en Argentina y que mantiene bajo investigación a figuras vinculadas al poder político y al mundo del espectáculo.