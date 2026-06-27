Qué revelan las cámaras de seguridad sobre el trágico accidente en el que murió Ernestina Pais a los 54 años

La investigación sobre la muerte de Ernestina Pais empezó a reconstruir cómo fueron los instantes previos al accidente ferroviario en el que la actriz y comunicadora argentina perdió la vida. El hecho ocurrió este viernes en San Isidro, un municipio ubicado al norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Según informó el diario argentino La Nación en un artículo firmado por el periodista Gabriel Di Nicola, las primeras pericias y el análisis de las cámaras de seguridad indican que Pais cruzó un paso a nivel con las barreras bajas y fue embestida por una formación del Tren de la Costa.

Pais, de 54 años, conducía un Honda City negro y se dirigía hacia Tigre, donde esa noche tenía prevista una función de El divorcio del año, la obra dirigida por José María Muscari de la que formaba parte y que iba a presentarse en Montevideo el 25 de julio con doble función.

El accidente ocurrió sobre las 19.24 en el cruce ferroviario ubicado en la intersección de las calles Sáenz Peña y Elcano, en la zona de las Barrancas de San Isidro. De acuerdo con fuentes policiales y judiciales citadas por La Nación, una cámara de seguridad de la Municipalidad de San Isidro registró toda la secuencia.

Las imágenes, que fueron incorporadas a la investigación judicial, muestran que la periodista y actriz circulaba por la calle Elcano en dirección a la avenida del Libertador y atravesó el paso a nivel cuando las barreras ya estaban bajas por la inminente llegada del tren.

Según las fuentes consultadas por el diario argentino, el automóvil cruzó las vías en diagonal y esquivó las dos barreras antes de ser impactado por una formación del Tren de la Costa, un servicio ferroviario que une distintas localidades de la zona norte del Gran Buenos Aires.

La investigación quedó a cargo de la fiscal María Paula Hertrig, quien subroga la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez. La filmación aportada por la Municipalidad de San Isidro forma parte de la evidencia con la que la Justicia intentará reconstruir las circunstancias del siniestro.

🚨 LA MUERTE DE ERNESTINA PAIS. VIDEO REVELA PASO DEL TREN, BOCINA SONANDO E IMPACTO

- Fue en Martinez.

- La fiscal Paula Hartrig dispuso la autopsia. pic.twitter.com/D7tukieGeV — Vía Szeta (@mauroszeta) June 27, 2026

Fuentes policiales explicaron a La Nación que el impacto se produjo sobre el lado del conductor y que Pais murió en el lugar. Posteriormente, efectivos de la Policía Científica y Bomberos trabajaron en la escena para realizar los peritajes correspondientes y retirar el vehículo.

En un comunicado, Trenes Argentinos informó que la formación involucrada era la UTA-8, identificada como el tren 165, que realizaba el recorrido entre la estación Maipú, en la localidad de Olivos, y la estación Delta, en Tigre. El organismo confirmó que el automóvil fue impactado en el paso a nivel de Sáenz Peña y que la única ocupante del vehículo falleció como consecuencia del choque.

COLISIÓN CON VEHÍCULO EN EL TREN DE LA COSTA



Trenes Argentinos comunica que a las 19:30 se produjo una colisión entre la formación UTA-8 (tren 165), que se dirigía de Maipú a Delta, y un vehículo. — Trenes Argentinos (@TrenesArg) June 27, 2026

La reconstrucción del accidente también volvió a poner sobre la mesa un episodio ocurrido apenas tres meses atrás. En marzo, Pais protagonizó otro siniestro vial en la avenida del Libertador, en Vicente López, también en el norte del área metropolitana de Buenos Aires.

En aquella oportunidad, su Honda City chocó contra un Alfa Romeo. Según recordó La Nación, tras el accidente la Policía le solicitó realizar un control de alcoholemia tanto a Pais como a la otra conductora involucrada. La periodista se negó a someterse al test, por lo que las autoridades labraron un acta de infracción, secuestraron el vehículo y posteriormente quedó inhabilitada para conducir.

De acuerdo con información del Ministerio de Transporte bonaerense citada por el diario argentino, esa inhabilitación regía desde abril de este año y se extendía hasta el 8 de octubre de 2027.

Además, la figura de la radio y la televisión argentina tenía un historial de incidentes viales. El accidente ocurrido en marzo marcó la cuarta oportunidad en la que la conductora y actriz había protagonizado un siniestro en siete años.