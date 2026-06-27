La desafortunada palabra que eligió Luis Ventura para definir a Ernestina Pais horas después de su muerte
En plena entrevista telefónica para recordar a la conductora, el periodista sufrió un lapsus que lo obligó a corregirse al instante. El momento rápidamente se viralizó en redes sociales.
La muerte de la periodista y conductora Ernestina Pais generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo y los medios de comunicación. En ese contexto, un momento ocurrido durante una entrevista telefónica en A24 se volvió viral por el desafortunado lapsus protagonizado por el periodista Luis Ventura.
En comunicación telefónica con el conductor Marcelo Yezze para hablar sobre el fallecimiento de la periodista, Ventura comenzó recordándola con elogios. "Quiero recalcar lo talentosa que era Ernestina. Talentosa por donde la mires", expresó.
"Topadora":— Tendencias Mundiales (@tendenciasmund) June 27, 2026
Por la desafortunada frase de Luis ventura ante la muerte de Ernestina País: "Era como una topadora, como un tren". pic.twitter.com/49milTQv9c
Yezze asintió y por la cualidad de emprendedora de la periodista la definió como una "topadora". Pero fue entonces que Ventura agregó una palabra que provocó incomodidad debido a las circunstancias de la muerte de la conductora: "Un tren, un tren. Bueno, mala imagen. Mal mía. Pero me genera mucho dolor esta partida", expresó.
El periodista advirtió el desliz apenas lo pronunció y se corrigió de inmediato, reconociendo que la comparación había sido desafortunada. El momento no tardó en difundirse en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la incomodidad del episodio, mientras que otros interpretaron que se trató de un lapsus involuntario en medio de un mensaje de despedida cargado de emoción.
Según la información difundida hasta el momento, Ernestina Pais falleció a los 54 años luego de que el vehículo que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro. Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el hecho, mientras continúan las pericias para determinar cómo se produjo el accidente.
Con una extensa trayectoria en radio y televisión, Ernestina Pais fue una de las conductoras más reconocidas de su generación. Se destacó por su participación en ciclos como Caiga Quien Caiga y Mañanas informales, además de conducir numerosos programas de televisión y radio. Dueña de un estilo espontáneo, descontracturado y cercano, supo construir una carrera de más de dos décadas que la convirtió en una figura muy querida por colegas y porel público.
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