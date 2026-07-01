La hermana de Ernestina Pais volvió a la TV tras su muerte y se quebró al aire con una frase desgarradora

La periodista Federica Pais volvió a su programa en el canal Argentina 12 y habló públicamente por primera vez tras la muerte de su hermana Ernestina Pais, quien falleció este viernes en un accidente ferroviario. Con la voz quebrada, la conductora explicó que necesitaba volver a trabajar, agradeció el apoyo que recibió y señaló: “Abrazo enormemente a toda nuestra familia, estamos unidos atravesando un momento brutal que no imaginábamos que nos iba a pasar”.

“Necesitaba estar acá y retomar la rutina. Es de público conocimiento la espantosa pérdida que tuvimos el viernes pasado. Estamos en una locura y un vértigo muy difíciles de explicar, pero, a la vez, hay una parte de uno que necesita agradecer todas las muestras de cariño de tanta gente”, dijo Pais al comienzo de 1111, su programa televisivo.

La conductora aseguró que recibió mucho respeto de parte de sus compañeros de trabajo y de gente que no sabía que quería tanto a su hermana. “Quiero decir que la amo", dijo antes de que quebrarse. "Más allá de cualquier cosa que pudo haber pasado, ella y yo sabíamos lo que nos unía”.

Luego, cerró: “Cuando pasan estas cosas uno piensa que por suerte no sufrió, no se debe haber dado cuenta. De alguna manera está encontrando respuestas que tanto buscó acá y tanto le dolían. Necesitaba volver a trabajar, me hace bien. Este trabajo tiene algo mágico porque te obliga a pensar en otras cosas y de jodido porque te obliga a hacer públicas cosas que uno preferiría guardar”.

Federica Pais volvió a su programa en Argentina/12 y habló del fallecimiento de su hermana, Ernestina 💔 pic.twitter.com/cA6Rah86XJ — Fefe (@fedeebongiorno) July 1, 2026

Este lunes, por su parte, la periodista estuvo en el velorio de su hermana junto con su madre, Milka Truol, y otras celebridades que las acompañaron, como el comediante “Bicho” Gómez, compañero de Pais en el programa Mañanas informales, Diego Ramos, Benito Fernández, Julieta Ortega, Malena Guinzburg, Dalma Maradona, Malena Pichot, Alejo Ortiz y Gastón Pauls, entre otros.

Ernestina Pais murió este viernes a los 54 años, después de ser embestida por un tren al cruzar un paso a nivel en San Isidro (Buenos Aires). La periodista conducía un vehículo modelo Honda City negro cuando quiso pasar el cruce ferroviario, ubicado en las calles Sáenz Peña y El Cano, correspondiente al ramal Tren de la Costa del tren Mitre, con la barrera baja. El impacto se produjo del lado del conductor del auto y fue la única víctima del siniestro.

Ernestina Pais. Foto: Captura de Instagram @ernepais.

Pais fue figura de la radio y la televisión rioplatense, y se destacaba por su histrionismo y estilo frontal. Entre los hitos de su carrera, en 2009 fue la conductora del programa de televisión Caiga Quien Caiga (CQC) y fue la única mujer en tener ese rol en el ciclo.

El 18 de diciembre de 2025, la conductora había dado una entrevista con La Nación, en la que habló, entre otros temas, de su adicción al alcohol. “Es un milagro que hoy esté acá, hablando con vos. Hace dos años, no veía el camino de salida y hoy sí, es la redención, volver a creer en el día a día y en la vida que estás transitando. A mis amigos les digo ‘soy un bebé recién nacido’. Ya no soy la Ernestina que iba para adelante como un tractor", expresó en esa ocasión.

La Nación/GDA