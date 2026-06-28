La emotiva despedida de Benicio, el hijo de Ernestina Pais, y cómo se enteró de la muerte de su madre

Mientras el mundo del espectáculo continúa en shock por la muerte de Ernestina Pais, ocurrida el viernes en un accidente ferroviario en San Isidro, todas las miradas se posaron sobre Benicio Guyot, el único hijo de la periodista y actriz. El joven de 22 años la despidió con un sentido posteo en redes sociales y, horas después, se conoció cómo habría recibido la devastadora noticia de su fallecimiento.

Mediante su cuenta de Instagram, Benicio compartió una fotografía en la que se lo ve junto a su mamá y a la que le sumó el emoji de un corazón.

Según contó Ángel de Brito en LAM (América TV) tras dar a conocer la noticia de la muerte de Pais, fuentes vinculadas al caso le revelaron cómo se habría enterado Benicio de la muerte de su mamá. “Me dicen que la Policía fue a buscarlo a la casa para notificarlo del fallecimiento”, dijo.

Horas después de que trascendiera la noticia de la muerte, muchas figuras del mundo del espectáculo se expresaron para darle el último adiós. Uno de ellos fue el propio De Brito que publicó un extenso mensaje en una historia de Instagram donde decía aún no caer ante la triste noticia, recordaba haber compartido camarines en distintos canales desde 25 años atrás y de una confesión tremenda que le hizo una vez llorando. "También hablamos de esto que terminó pasando y soy testigo de que no lo buscabas y querías curarte y vivir", expresó.

También lo hizo Gastón Pauls, que en un extenso y emotivo texto manifestó: “Fuimos amigos, novios, amigos de nuevo, compañeros. Todo eso fuimos”.

Y sumó: “Llantos compartidos. Abrazos profundos. Tu inteligencia única. Tu humor por sobre todo. Tu sonrisa, la más ancha del mundo. Nuestro proyecto. Te amo. Nos amamos. Gracias por tanto amor. Buen viaje".

La periodista Débora Plager, muy cercana a Ernestina, también la despidió en sus redes. “No lo puedo creer. Amiga hermosa. Buscando fotos, me di cuenta de la intensidad del tiempo compartido. El trabajo, las salidas nocturnas, el teatro, las risas, el gimnasio juntas. Nos conocimos y a las pocas semanas me hiciste sentir que teníamos una amistad de años”, escribió.

José María Muscari, director de la obra El divorcio del año en la que trabajaba Pais, expresó conmovido: “Chau negra querida, siempre fuiste alegría y lucidez. La luchaste hasta el último aliento. Te quiero recordar así, feliz, actuando y enterísima. Tu viaje luminoso recién comienza y nunca se detendrá; ya sos luz. Te quiero, adorada Ernes. Por siempre en mi corazón“. Acompañó sus palabras con un video en el que se ve a la actriz en los camarines, muy histriónica y divertida.

Guillermina Valdes, compañera de elenco en El divorcio del año, también la despidió con una foto juntas y risueñas en escena acompañada de un corazón.

Ernestina Pais. Foto: Captura de Instagram @ernepais.

Cómo fue el accidente en el que murió Ernestina Pais

Ernestina Pais murió el viernes 26 de junio a los 54 años tras protagonizar un trágico accidente de tránsito en San Isidro. Fuentes policiales confirmaron a La Nación que la periodista manejaba su auto modelo Honda City negro cuando quiso pasar el cruce ferroviario —ubicado en las calles Sáenz Peña y El Cano, correspondiente al ramal Tren de la Costa del tren Mitre— con la barrera baja y fue atropellada por una unidad, siendo la única víctima fatal del siniestro.

Este sábado 27 de junio se le realizó una autopsia y el resultado preliminar arrojó que la causa de la muerte fue traumatismo grave de cráneo.

“El resultado preliminar de la autopsia determinó que Pais sufrió un traumatismo encefalocraneano grave, lo que coincide con el impacto del tren, que fue de lleno del lado del conductor”, indicaron fuentes judiciales a La Nación.

La Nación/GDA