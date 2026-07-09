"Hay que cerrar TV Ciudad": el comentario de Graciela Bianchi ante la pregunta de un periodista del canal

Este jueves, los parlamentarios de la oposición (excepto los dos diputados de Cabildo Abierto) brindaron una conferencia de prensa para anunciar que no votarán la rendición de cuentas que presentó el oficialismo.

Senadores y diputados blancos, colorados y del Partido Independiente señalaron que se reservan para la discusión en particular la presentación de propuestas y modificaciones. En la conferencia, que fue seguida por los canales de televisión, los senadores Andrés Ojeda y Javier García, y el diputado Gerardo Sotelo hicieron uso de la palabra, aunque en la conferencia también se dio un tenso cruce entre un periodista y la senadora Graciela Bianchi.

Mientras el canal de la intendencia transmitía la conferencia, el periodista de Info Capital, José María Caraballo tomó la palabra para hacer una última consulta.

"Caraballo de TV Ciudad, si me permiten hacer una pregunta", dijo el periodista al término de la conferencia. "Más allá del mano a mano y la notoria diferencia con el oficialismo por este caso, alguien puede entender por allí que no votar esta rendición, de alguna manera podía llegar a ser darle la espalda a la gente. ¿Qué se responde en ese sentido?".

“¡Hay que cerrar Tv Ciudad!”, gritó la neurótica y desquiciada de Graciela Bianchi ante la acertada pregunta abierta de @josemacaraballo



Toda la solidaridad con el periodista y el medio.



Mientras, salió selfie.

Reclamar todos los cargos.



El momento 👇 pic.twitter.com/VQkXMs831Y — 𝙎𝙩𝙚𝙫𝙚 𝘽𝙪𝙨𝙘𝙚𝙢𝙞 (@ElOlgaZan) July 9, 2026

Algunos parlamentarios de la oposición se rieron del comentario, otros lo abuchearon. "Más allá de las risas, les agradezco", agregó el periodista esperando una respuesta de los parlamentarios.

Fue entonces que la senadora Graciela Bianchi, que se encontraba entre los parlamentarios comentó: "Hay que cerrar TV Ciudad".

"Senadora, entiendo que usted quiera cerrar TV Ciudad, pero la pregunta es válida, y si es tan amable, contéstela".

"¿Y quién dice eso?", consultó un parlamentario.

Legisladores de los partidos Nacional, Colorado e Independiente dan conferencia de prensa por Rendición de Cuentas. Foto: Darwin Borrelli

El senador Javier García entonces respondió: "Josema, la pregunta es válida y la respuesta también porque ya fue hecha durante este rato. Gracias". Fue entonces que el senador Andrés Ojeda se sacó una selfie con los demás parlamentarios de la mesa, dando por terminada la conferencia.

Caraballo entonces continuó su transmisión para el canal. "De esta manera se da por finalizada la conferencia de la coalición republicana que, como ustedes ven, están en la sala de prensa del Anexo del Palacio Legislativo".