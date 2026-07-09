Periodista de Canal 12 comparte su nuevo cambio de look y revela el inesperado efecto que tuvo en la peluquería

La periodista de Telemundo Camila Cibils decidió renovar su imagen y compartió el resultado con sus seguidores en redes sociales. La conductora pasó por la peluquería Heber Vera Intercoiffure, donde retocó el color y revitalizó su corte, que rápidamente despertó elogios y, según contó, comenzó a inspirar a otras clientas del salón.

"Buen día en el estilista. Buen día de pelo. En fin, un buen día", escribió junto a un carrusel de fotos en Instagram, donde mostró el resultado: un shaggy bob con flequillo y su ya característico tono cobrizo.

En la publicación también agradeció al equipo de la peluquería y mencionó especialmente a los estilistas Daniel Caballero, Fervega y Eloísa Tavera, responsables de la transformación. En los comentarios no tardaron en aparecer las felicitaciones y numerosos seguidores destacaron el cambio y elogiaron el nuevo estilo de Cibils.

Horas antes, Cibils había compartido una historia junto a Tavera en la que reveló un dato que la sorprendió. "Elo me está contando algo muy lindo, que es que vienen pila de mujeres pidiéndole el corte de cabello. El cerquillo, el corte", contó mientras registraba el proceso.

No se trata de un cambio de look radical. Hace varios meses que la periodista luce el cabello cobrizo y un corte en capas con flequillo. En esta visita al salón, el objetivo fue refrescar tanto el color como el estilo que ya había adoptado.

La conductora celebró que su imagen sirviera de inspiración para otras mujeres y dejó en evidencia que su corte comenzó a despertar interés entre las clientas de la peluquería.

Cibils, que se desempeña como presentadora de espectáculos en Telemundo desde 2019, suele marcar tendencia entre sus seguidores. Habitualmente comparte en sus historias y publicaciones los atuendos que luce en los eventos que atiende y en la emisión de programas, además de sus rutinas de cuidado personal, contenidos que suelen generar interacción.