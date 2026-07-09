"¿Cómo te gustaría ser recordada?": la pregunta de El País a Bonnie Tyler que descolocó a la artista

A fines de 2022, la cantante Bonnie Tyler llegó por primera y única vez a Uruguay. Se presentó ante un Auditorio Adela Reta colmado que había ido a escuchar en vivo esos hits que la llevaron al Olimpo del Rock en los ochenta, como "Total eclipse of the heart", "It's a Heartache" o "Holding out for a Hero".

La cantante galesa dio una masterclass de rock con canciones propias y ajenas, en uno de los shows más memorables del 2022.

Antes de su llegada a Uruguay, la cantante habló con El País, sobre su carrera, sus éxitos, y también respondió una pregunta que la descolocó, y que cobra un nuevo significado tras la noticia de su fallecimiento.

Bonnie Tyler en el Sodre. Foto: Archivo. Foto: Carlos Iglesias

Tyler murió en el Hospital de Faro, en Portugal donde en mayo, había sido sometida a una operación intestinal de emergencia. La cantante de 75 años residía desde hacía varios años en ese país. "La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal a consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada", agregaron en el comunicado difundido en la página oficial de la cantante.

Previo a su única visita a Uruguay, Tyler charló con El País y, con su característica voz ronca, comentó que en la pandemia fue el único momento de su carrera que dejó de hacer giras por el mundo, junto a una banda que la acompañaba por casi 30 años. También confesó: "Cuando tuve mi primer éxito, 'Lost in France' le compré a mis padres una casa cerca del mar. Fue maravilloso poder hacer eso porque disfrutaron mucho vivir allí."

Antes de terminar la entrevista, se le preguntó cómo le gustaría que ser recordada, lo que descolocó a la artista que comenzó en la música con 17 años. "No pienso irme a ningún lado" dijo entre risas previo a reflexionar sobre la pregunta. "Querría que recordaran que tenía una buena voz y una personalidad natural. También que nunca olvidé de dónde vine porque hay que tener presente nuestras raíces".