Lucas Sugo habló de la salud de su hija tras un nuevo ensayo clínico: "Días cargados de luz y de buena vibra"

Lucas Sugo compartió este jueves una nueva actualización sobre el estado de salud de su hija Florencia Sugo, quien desde hace meses recibe tratamiento contra el cáncer en Estados Unidos. El cantante uruguayo publicó un video grabado en el aeropuerto de Boston, Massachusetts, antes de volver a Uruguay, donde aseguró que la joven acaba de ingresar a un nuevo ensayo clínico y transmitió un mensaje cargado de optimismo y fe.

"Estoy saliendo de Boston rumbo a Uruguay. Fueron días cargados de luz y de muy buena vibra. La pichona, hago un reporte: está entrando a un nuevo ensayo clínico. Sigue fuerte, sigue firme, fuerte en mente, fuerte en fe. Por eso va a salir adelante. Es un proceso", comentó.

El cantante de "Nudo en la garganta", "Cinco minutos" y "Amiga" explicó que tenía regresar al país para retomar sus compromisos laborales. "Yo tengo que volver a trabajar para solventar todo este proceso, pero se sigue adelante. Se sigue caminando con mucha fuerza, con mucha entereza; por eso mi pichona va a salir adelante", dijo.

Luego miró a cámara y, con la voz quebrada, le dedicó unas palabras a su hija: "Esto es para vos, Flor. Es un hecho, está decretado en el nombre de Dios. Se sale adelante sí o sí. La victoria está cerca". El video fue acompañado por un mensaje en portugués y español: "Con fe y con amor sí o sí se sale adelante. Amo você, minha filha. Todo va a estar bien".

En marzo, Sugo fue entrevistado por El País y habló en sobre el tratamiento de Florencia. "Hay cosas muy esperanzadoras, señales muy lindas que estamos viendo hacia adelante. Pero son procesos largos: ella tiene que seguir viviendo allá, entre uno y dos años más", señaló entonces.

También agradeció el apoyo que recibió desde que hizo pública la situación de su familia. Recordó especialmente el concierto que brindó en Melo, cuando confesó estar atravesando "el peor momento" de su vida y le pidió al público que rezara por su hija. "Cuando le pedí a la gente que rezara era el pedido de un padre cristiano que necesitaba que la gente me acompañara en la oración. Fue un momento desesperado y mi intención no era que se viralizara. Después entendí que, si eso ayudaba a que más gente le ponga fe y pensamiento positivo a este momento familiar, era mejor", comentó.

Según explicó, esa experiencia también modificó la manera en que entiende su carrera artística. "Me di cuenta de que la música no es el fin. Es una herramienta para conectarme con la gente y con los míos desde el punto de vista emocional. Es un puente para conectarme con el público", afirmó.

En esa misma entrevista contó que la enfermedad de Florencia también despertó una necesidad de escribir nuevas canciones, aunque todavía no logra convertir ese dolor en música. Incluso confesó que no puede interpretar "La flor de mi vida", el tema que compuso para los 15 años de su hija, porque la emoción se lo impide.

Ahora, con este nuevo mensaje desde Boston, Sugo volvió a transmitir confianza en la evolución del tratamiento y reafirmó el mensaje de esperanza que ha acompañado cada una de sus actualizaciones sobre la salud de Florencia. "Con fe y con amor sí o sí se sale adelante", escribió.