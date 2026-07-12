"¿Qué nos pasó Graciela?": la respuesta del periodista de TV Ciudad tras el cruce con la senadora nacionalista

El intercambio entre la senadora Graciela Bianchi y el periodista de TV Ciudad, José María Caraballo durante la conferencia de prensa donde la Coalición Republicana anunció que no votará la Rendición de Cuentas del poder Ejecutivo, sigue generando repercusiones, ahora con nuevos mensajes publicados en redes sociales por el comunicador.

El episodio ocurrió cuando Caraballo, periodista del informativo InfoCapital de TV Ciudad, se disponía a realizar una pregunta durante la conferencia. En ese momento, Bianchi comentó: "Hay que cerrar TV Ciudad", una frase que rápidamente se viralizó y abrió un nuevo debate sobre la relación entre dirigentes políticos y la prensa.

Horas después, Caraballo utilizó su cuenta de X para cuestionar el episodio. Explicó que su consulta apuntaba a conocer cómo la decisión de la oposición de no votar en general la Rendición de Cuentas podría afectar a la ciudadanía y lamentó que, en lugar de una respuesta, algunos dirigentes reaccionaran con risas y gestos que consideró descalificadores.

José María Caraballo. Foto: Archivo. Foto: Francisco Flores

El periodista también señaló que el comentario de Bianchi sobre TV Ciudad no lo sorprendió, aunque sí manifestó preocupación por el tono utilizado por la legisladora. En su publicación sostuvo que lo más preocupante no era el planteo sobre el canal, sino la falta de respeto hacia el trabajo periodístico, y consideró que ese tipo de actitudes deterioran el vínculo entre la ciudadanía y el sistema político.

El nuevo capítulo del ida y vuelta ocurrió luego de que Bianchi calificara públicamente al periodistra como un "militante conocido". Caraballo volvió a responder desde su cuenta de X, aunque evitó profundizar la polémica.

Una @gbianchi2020 dice que soy un “militante conocido”, le agradezco, pero aclaro, lo único que milito es la causa de @famidesa, NO pienso entrar en debates, la ventaja es que todos saben quiénes somos… ¿Qué nos pasó Graciela? Éramos tan amigos.- ❤️‍🩹 pic.twitter.com/qPRhw0eP1l — Josema Caraballo (@josemacaraballo) July 11, 2026

"Una Graciela Bianchi dice que soy un 'militante conocido', le agradezco, pero aclaro, lo único que milito es la causa de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. No pienso entrar en debates, la ventaja es que todos saben quiénes somos", escribió junto al video de una entrevista donde la senadora le repite la frase: "Perdón", que le dijo a un grupo de estudiantes del liceo cuando era directora del Bauzá.

Caraballo cerró el posteo con una frase que llamó la atención por su tono personal: "¿Qué nos pasó Graciela? Éramos tan amigos", dando a entender que ambos mantenían una relación cordial antes de este cruce público.

El episodio continúa generando repercusiones en el ámbito político y periodístico, mientras el intercambio entre la senadora y el periodista sigue trasladándose de la conferencia de prensa a las redes sociales.