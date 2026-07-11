Partido Nacional: hubo “discrepancia” entre blancos sobre “oportunidad” de anuncio por Rendición de Cuentas

La decisión de los senadores y diputados de la Coalición Republicana de no acompañar con sus votos la Rendición de Cuentas —de no respaldar la votación general del proyecto— apenas unas horas después de que la iniciativa ingresara al Parlamento abrió un nuevo frente de disputa entre oficialismo y oposición.

Las reacciones del Frente Amplio (FA) no tardaron en llegar y volvieron a tensar el clima político, mientras que provocó reacciones como la postura que adoptó Cabildo Abierto que hasta el momento se había mostrado alejado del gobierno y no había mostrado señales de que fuera a volver a dar sus votos para aprobar la Rendición de Cuentas, como lo hizo en 2025 cuando se aprobó la de 2024.

No obstante, a la interna del Partido Nacional la discusión antes de la conferencia de prensa tuvo voces discordantes de parte de algunos dirigentes blancos, adelantó El Observador y confirmó El País. En particular, el senador Sergio Botana y el diputado Sebastián Andújar fueron los que manifestaron sus reparos con el momento en que se decidió informar a pocos días de que el proyecto de ley ingresara oficialmente al Parlamento.

Según reconstruyó El País, el planteo del exintendente de Cerro Largo —quien interpeló al ministro de Economía, Gabriel Oddone, hace pocas semanas— fue que resultaba demasiado pronto para fijar una posición y que convenía esperar, considerando la posibilidad de incidir en la discusión. Botana sostuvo que podía repetirse lo ocurrido durante el tratamiento del Presupuesto Quinquenal, cuando, según reconoció entonces a El País, el FA —sin mayoría en Diputados— y el gobierno mantuvieron una actitud de escucha hacia los planteos de la oposición.

Andújar, por su parte, reconoció que manifestó su “discrepancia” y que él entendía que era importante escuchar a los ministros para contar con mayor información y así lo planteó en la reunión de ambas bancadas.

“Puse en tela de juicio si era necesario o estaba bien anunciarlo ayer o no, pero no con el objetivo de intentar cambiar la decisión final. Hay un tema de oportunidad, pero no fue en tono de condición, sino más bien que los legisladores precisábamos hacer ese análisis. La coalición lo decidió y uno trabaja en equipo”, reconoció este viernes Andújar entrevistado por En Perspectiva.

En tanto, el representante Juan Martín Rodríguez dijo que pese a que se discutió, en la cuestión de fondo —no votar la Rendición de Cuentas— estaban de acuerdo todos los dirigentes que participaron de la reunión.

“En todo caso en lo que podía haber opinión es con respecto a cuándo comunicar, pero no era que estaba dividido. Había amplia mayoría, cuasi unánime y que no obedecía a sectores, en que tenía que ser ya”, dijo a El País.

Según el diputado del herrerismo, “cualquier otra decisión o no decisión iba a ser mal interpretada por la población, por nuestros votantes”.

“La gente ya le reprobó el año al gobierno —más allá del aumento de US$ 31 millones del gasto, la Rendición de Cuentas corresponde a 2025—. Y nosotros no podemos aprobarle cuando la gente los está reprobando. Por lo tanto, no fue un tema de la postura, sino que se trataba de dilatar la comunicación de una decisión que iba a generar confusión en lo que estábamos resolviendo. Esa no decisión era una decisión también”, defendió Rodríguez la posición adoptada y comunicada.

“Fueron diferencias en términos de estrategia política, de oportunidad, de tiempo”, resumió, en tanto, el diputado Pablo Abdala, que mencionó cierta molestia por parte de los legisladores con respecto a algunos logros que se han obtenido en la Cámara Baja con los votos de Cabildo Abierto y que no han prosperado en el Senado, donde el oficialismo cuenta con la mayoría absoluta.

Foto de la Coalición

En parte de la oposición —y en particular del Partido Nacional— existe una valoración especial de la "foto" con dirigentes de los partidos Nacional, Colorado e Independiente, por la señal política que transmite. Este concepto, incluso, ha sido destacado en varias oportunidades como por ejemplo cuando se manifestó apoyo a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.

Sin embargo, varios actores —incluso blancos— manifestaron su disconformidad con la forma en que se comunicó la decisión, con algunos gestos que a entender de algunos dirigentes no estuvieron a la altura de la relevancia política del anuncio ni de la señal que se pretendía transmitir.

Hubo, en ese sentido, episodios como los protagonizados por Sebastián Da Silva y Pedro Bordaberry —realizaron en conjunto el “Viking Row” —, pero, sobre todo, provocó incomodidad el de Graciela Bianchi que volvió a tener un exabrupto con un periodista, en este caso de TV Ciudad.