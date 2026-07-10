Pereira a la Coalición Republicana por Rendición de Cuentas: "Están negando a esos niños un plato de comida"

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, acusó a los integrantes de la Coalición Republicana de "negar un plato de comida" a los niños pobres que, de no aprobarse la Rendición de Cuentas, no se verían beneficiados por el aumento de las transferencias monetarias que plantea el gobierno nacional.

Pereira dijo que hay niños en cuyos hogares se recibiría la prestación unificada que propone el proyecto de Rendición de Cuentas para los cuales el cambio implicaría "un cambio de vida". "Lo que le están negando a esos niños y niñas es un plato de comida, es que esas familias puedan acceder a una alimentación adecuada, es que efectivamente puedan salir de la situación de pobreza", expresó el exdirigente sindical en diálogo con Subrayado (Canal 10) en la tarde de este viernes.

Según dijo, "todos los cálculos" que se han hecho en el equipo económico indican que una vez ejecutada esta política permitirá reducir un 25% la pobreza en la franja etaria que va de cero a tres años, lo cual "no es un número menor". "Hay uruguayos que tienen muchísimo dinero y uruguayos que no tienen nada", apuntó y mencionó que la Rendición de Cuentas también incluye la devolución del IVA en la compra de materiales de construcción para cooperativas de vivienda así como la incorporación de "300 cargos de policía". En este contexto, afirmó, negarse a votar "es poner lo electoral por encima de los intereses de los uruguayos", lo cual "es imperdonable".

"Miden electoralmente desde el mismo día que perdieron", acusó, y más adelante agregó que ahora "plantean excusas para no votar prestaciones a los sectores que eran prioritarios en el programa del Frente Amplio pero también del Partido Nacional".

Pereira se refirió al expresidente Luis Lacalle Pou, actualmente alejado de la escena pública, y pidió que se "sensibilice ante temas tan agudos". "A él le tocó ser presidente: sabe que en pandemia el FA le votó todas las prestaciones", consideró.

Las declaraciones de Pereira se dan luego de que las bancadas de senadores y diputados de la Coalición Repúblicana (integrada por los partidos Nacional, Colorado e Independiente) anunciaran que no votarán en general el proyecto de Rendición de Cuentas, en particular por discrepancias con el capítulo de evaluación de la gestión del año 2025.

Coalición Republicana anuncia que no votará en general la Rendición de Cuentas

Javier García, senador del Partido Nacional, fue el primero en tomar la palabra en una conferencia de prensa que se organizó este jueves para explicar esta medida. Dijo que "esta foto de los tres partidos con todos sus legisladores es un mensaje de certeza que da tranquilidad al país". Además, apuntó que la Coalición Republicana entra al debate en la Cámara de Diputados "con un marco de trabajo" que marca que la evaluación del gobierno es que "ha sido y es malo".

Andrés Ojeda, del Partido Colorado, señaló a su turno que esta resolución "es la nota que se le pone al examen que da el gobierno en este primer año: no aprobaron, están aplazados, se fueron a febrero". Añadió que "el mensaje" de la coalición "es el de la ciudadanía, que es quien desaprueba la gestión con más contundencia", en referencia a las encuestas que muestran una baja aprobación de la gestión. Según el senador, hay un "descontento ciudadano por no llegar a fin de mes".

Gerardo Sotelo, único diputado del Partido Independiente, consideró que "el gobierno hizo mal las cuentas el año pasado cuando hizo el Presupuesto" y además "puso mal el foco" y ahora "quiere corregirlo pero claramente la solución es claramente insuficiente".

Reunión de coordinación de los legisladores de la Coalición Republicana este jueves 9 de julio de 2026. Foto: Darwin Borrelli/El País

Ojeda recriminó "declaraciones que parecen semidelincuenciales" del FA

Ojeda dijo este viernes en Informativo Sarandí (AM 690) que para "aumentar transferencias" a los hogares con niños pobres, una de las reformas clave que introduce el proyecto, "no hace falta" que esté incluido en una Rendición de Cuentas ya que "hay instrumentos legales" para hacerlo por fuera. En este contexto, cuestionó: "Que nos digan que no pueden aumentar las transferencias porque no se vota la rendición es mentira; veo declaraciones de actores del FA que parecen semidelincuenciales, de un grado de cinismo que me deja perplejo".

Acusó que "es falso, es estafar a la gente" decir que no se quiere reducir la pobreza infantil si no se vota la rendición. Apuntó, además, que el Frente Amplio aún está a tiempo de conseguir la mayoría en Cámara de Diputados, donde fuerzas como Cabildo Abierto o Identidad Soberana tienen dos escaños. Ojeda deslizó que probablemente el oficialismo ya tenga un acuerdo con el partido que lidera Guido Manini Ríos.

"Ellos no han sido muy abiertos a realizar mayores cambios (en el proyecto), calculo que tendrán alguna cuestión acordada para acceder a los votos de la rendición, porque si no los tienen están actuando como si no supieran que las mayorías parlamentarias de este período no son las mismas que han tenido en otros períodos del FA", expresó Ojeda, y añadió: "Si consiguen los dos votos de Cabildo, bien por ellos, y si no los consiguen van a tener que venir a conversar con nosotros y abrir la rendición para rehacerla".

Por otro lado, afirmó que en otros períodos en los que el FA fue oposición "no votó nunca ni un Presupuesto ni una Rendición de Cuentas": "Cuando son oposición votan en contra hasta la cura del cáncer".