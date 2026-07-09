El remo vikingo de la selección de Noruega que Da Silva y Bordaberry imitaron en el Palacio Legislativo
Los senadores de la Coalición Republicana recrearon el movimiento "Viking Row" previo a la conferencia donde anunciaron que no votarán la Rendición de Cuentas enviada por el Poder Ejecutivo.
Los senadores del Partido Nacional y Partido Colorado, Sebastián Da Silva y Pedro Bordaberry, fueron captados este jueves realizando en conjunto el "Viking Row", el remo vikingo que convirtió a la selección de Noruega en uno de los fenómenos del Mundial 2026.
Las imágenes, registradas por Telemundo (Canal 12) fueron realizadas cuando los legisladores que integran la Coalición Republicana se encontraban reunidos en una sala del Palacio Legislativo previo a una conferencia de prensa en la que anunciaron que no votarán en general el proyecto de la Rendición de Cuentas que envió recientemente el Poder Ejecutivo.
🚣♀️ Este jueves la coalición anunció que decidió no acompañar con sus votos el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Y fue en ese marco donde se dio un festejo vikingo; o, al menos, una imitación de.— Telemundo (@TelemundoUY) July 9, 2026
Todo ocurrió mientras la bancada de legisladores de la coalición (Partido… pic.twitter.com/pvq1KBHdrI
Tras abrazarse, ambos comenzaron a hacer el gesto de remar a la par, un ritual inspirado en los vikingos que ya trascendió el fútbol.
El "Viking Row" que genera sensación en el Mundial
La celebración consiste en que los aficionados se sientan hombro con hombro, simulan remar al unísono y gritan "¡Ro!", palabra que en noruego significa precisamente "remar". La coreografía recrea el movimiento de los antiguos barcos vikingos antes de entrar en combate y simboliza que todo un grupo avanza en la misma dirección.
La celebración no quedó limitada a las tribunas. Durante las últimas semanas se replicó en Times Square, estaciones de metro, calles de Nueva York, Boston y Nueva Jersey, además de hacerse viral en redes sociales. Incluso los propios futbolistas la realizan después de cada partido junto a los hinchas, con Martin Ødegaard marcando el ritmo con un tambor y Erling Haaland como uno de sus principales impulsores dentro del plantel.
¡A REMAR Y A REMAR, NORUEGA!— DSPORTS (@DSports) July 5, 2026
Los Vikingos, de golpe en golpe: ¡ELIMINARON A BRASIL!#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/vsvWhNuGgg
-
Del estadio al Parlamento: ¡Ró! el grito vikingo que convirtió a Noruega en uno de los fenómenos del Mundial
Remo vikingo: la tradición nórdica con la que Noruega celebró su clasificación a la siguiente ronda del Mundial
Messi, Haaland y Bellingham lideran el once ideal de los octavos de final del Mundial 2026
¿Encontraste un error?