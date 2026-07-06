Del estadio al Parlamento: ¡Ró! el grito vikingo que convirtió a Noruega en uno de los fenómenos del Mundial

No solo el futbol de Noruega y sus figuras, encabezadas por Erling Haaland y Martin Odegaard, ha llamado la atención durante el Mundial 2026. También lo hizo su hinchada, que convirtió el "Viking Row" ("remo vikingo") en una de las imágenes más representativas del torneo.

Miles de aficionados vestidos de rojo se sientan hombro con hombro, simulan remar al unísono y gritan "¡Ro!", palabra que en noruego significa precisamente "remar". La coreografía recrea el movimiento de los antiguos barcos vikingos antes de entrar en combate y simboliza que todo un grupo avanza en la misma dirección.

La celebración no quedó limitada a las tribunas. Durante las últimas semanas se replicó en Times Square, estaciones de metro, calles de Nueva York, Boston y Nueva Jersey, además de hacerse viral en redes sociales. Incluso los propios futbolistas la realizan después de cada partido junto a los hinchas, con Odegaard marcando el ritmo con un tambor y Haaland como uno de sus principales impulsores dentro del plantel.

El fenómeno también cruzó el Atlántico. En Noruega, escolares, trabajadores, pilotos de la Fuerza Aérea, residentes de hogares para adultos mayores e incluso los integrantes del Parlamento se sumaron al característico movimiento. El propio primer ministro participó de una de las demostraciones de apoyo a la selección, reflejando el impacto cultural que tomó el cántico en todo el país.

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Brazil vs Norway Foto: EFE

Aunque muchos creen que se trata de una tradición centenaria, la versión moderna nació hace apenas unos meses. Fue ideada a fines de 2025 por el aficionado Ole Froystad, integrante del grupo oficial de seguidores Oljeberget, quien buscaba crear una identidad propia para la selección. La primera prueba se realizó en un amistoso frente a Suiza y al principio generó opiniones divididas, pero el verdadero despegue llegó en el Mundial.

La iniciativa incluso dio origen a una canción llamada "Viking Blood", que rápidamente escaló entre las más escuchadas de Noruega y terminó reforzando la identidad de una selección que volvió a la Copa del Mundo por primera vez desde Francia 1998.

Como ocurrió con el famoso "Thunder Clap" de Islandia en la Eurocopa 2016, el "¡Ro!" apunta a convertirse en uno de los grandes símbolos de este Mundial. Su éxito radica en la sencillez: cualquiera puede sumarse, sin importar dónde esté sentado en el estadio o quién sea. "Somos un país pequeño y todo el mundo puede participar", resumió uno de los aficionados noruegos, reflejando el espíritu de una celebración que ya conquistó al planeta.